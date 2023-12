Video: perrito se comió la ceña navideña de su familia mientras ellos repartían los regalos

En un divertido incidente navideño que se volvió viral en redes sociales , un perrito se convirtió en el protagonista al aprovechar un momento de distracción de su familia para saborear la cena navideña. El hecho quedó registrado en video, generando risas entre los internautas.

El video que se hizo viral muestra a la familia mientras entregan los respectivos regalos de Navidad en la sala de su casa. Sin embargo, la tranquilidad de ellos se vio interrumpida por un grito que alertó que su cena navideña estaba en peligro, seguido por la cámara que muestra el comedor. En ese momento quedó captado el perrito mientras disfrutaba de la comida que la familia había preparado.

A pesar de los esfuerzos de la persona que graba para detener al perrito, él continuó encima de la cena y causó risas y asombro entre los presentes. Finalmente, lograron quitarle el plato, pero no sin antes haber saboreado buena parte de la cena navideña.

En las redes sociales, la historia se viralizó rápidamente provocando miles de reacciones. Los usuarios compartieron experiencias similares y agradecieron a la familia por su amor hacia los animales. "Mi perro se comió el pollo y tuvimos que conformarnos con arroz y atún", "Si tienes perros, no se sirve si no hay nadie en la mesa", "El perro me sirven o me sirvo", "Mínimo una regañadita", "El perro: vi mi oportunidad y la aproveché", "Los perros son de afuera", son algunas de las respuestas de los usuarios.

Sin embargo, otros usuarios criticaron el comportamiento del perro y aseguraron que la familia debe prestarle más cuidado, ya que "no es normal que haga eso". El video, inicialmente compartido en TikTok, se ha convertido en un fenómeno, acumulando más de 14 millones de reproducciones, un millón de 'me gusta' y más de 26,000 comentarios.

