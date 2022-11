Video: Shakira comparte íntimo momento en terapia con su papá

Días después del exitoso lanzamiento de su canción titulada 'Monotonía', en la cual cantas al lado de Ozuna , Shakira ha demostrado que, pese a su trabajo, sigue teniendo tiempo para sus familiares y compartió, a través de su cuenta de Instagram, un momento íntima con su papá en medio de una terapia.

En el video compartido por la expareja del defensor de Barcelona Gerard Piqué, se ve cómo Shakira, con su cuerpo y vestida de enfermera, ayuda a su padre a realizar lo que serían unos ejercicios de fuerza en sus piernas.

Así mismo, en el video, la cantante barranquillera festejó efusivamente cuando notó que su padre, William Mebarak, quien estuvo en un hospital en Barcelona en julio pasado, fue capaz de sostener, por su propia cuenta, los pies por algunos minutos en el aire.

"Mira, mira, mira, mira...", dice Shakira, sonriente, al notar el significativo logro de su padre al alzar sus pies por su propia cuenta mientras se encontraba sentado en una silla al frente de la cantante.

"Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría", escribió días atrás también Shakira en otra publicación en su Instagram, dejando ver la importancia que tiene para su vida su padre.

