Video: vigilante se quedó dormido y ladrón aprovechó para robarle el celular

En medio de la ola de inseguridad que se vive en Colombia, un curioso robo tuvo lugar a las afueras de una vivienda en Maicao, municipio de La Guajira. El protagonista de este insólito suceso fue un ladrón, quien aprovechó la distracción de un vigilante que se quedó dormido. Sin embargo, el hecho quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el pasado 4 de marzo cuando el hombre, encargado de la seguridad de una residencia en Maicao, cayó profundamente dormido en una silla, con su celular en la mano. El astuto ladrón, optó por una estrategia más cautelosa: el raponazo sin despertar a la víctima.

Con movimientos delicados y miradas furtivas al rostro del vigilante, el delincuente logró arrebatar el celular con sorprendente sutileza. Antes de llevar a cabo su cometido, incluso se aseguró de que el vigilante estaba profundamente dormido utilizando una linterna que portaba.

El proceso de robo, que parece haber sido ejecutado con precisión quirúrgica, duró alrededor de 30 segundos. Este inusual hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, generando cientos de comentarios entre los internautas. Muchos de ellos se burlaron de la situación, señalando al vigilante por su confianza al quedarse dormido en la calle y exponer su teléfono celular.

Vea el video:

Y tu conoces a Yaper? pic.twitter.com/fAnE0386t7 — Luchovoltio (@luchovoltios) March 6, 2024

El video, que se compartió en la red social X, acumula más de 500 mil reproducciones, alrededor de 2 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. "Lo bueno es que no lo despertó", "Excelente por el muchacho que no le dañó el sueño", "Se roba un celular y encima DESBLOQUEADO. Perdió por partida doble", "No puede ser", "Eso no es un ladrón , es simplemente un verdadero artista", son algunas de las reacciones que ha dejado el video.