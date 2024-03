Yo Me Llamo Maluma, entre lágrimas, denunció que fue víctima de robo: “Me dejaron sin nada”

Klisman Moncada, más conocido comoYo Me Llamo Maluma, ha generado revuelo en las redes sociales luego de publicar un par de videos en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló haber sido víctima de un robo. En medio de lágrimas y visiblemente afectado, el reconocido cantante compartió detalles preocupantes sobre la situación, asegurando que perdió todas sus posesiones.

Aunque no ofreció una explicación detallada de lo sucedido, el imitador de Maluma expresó su intención de hacer pública la denuncia para prevenir que otras personas pasen por experiencias similares. En su intento por saldar algunas deudas vendió algunas de sus pertenencias, pero lamentablemente, todo terminó en desastre.

"Me pasó a mí, no quiero que les ocurra lo mismo. Me acaban de robar, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer consignaciones por canje o cheque. Acabo de perder todo lo que tenía, vendí mis cosas porque quería pagar unas deudas", expresó el artista en su publicación.

Yo Me Llamo Maluma también compartió capturas de pantalla de los chats con los presuntos responsables del robo y mostró los números de teléfono de estos individuos y las múltiples veces en las que intentó negociar la devolución de sus pertenencias a cambio de no reportar el incidente a las autoridades. Sin embargo, los delincuentes bloquearon su número y no respondieron a sus mensajes.

El caso ha generado una gran atención tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, con colegas de programa, portales de noticias, amigos y familiares replicando la denuncia y expresando su solidaridad con el cantante. Yo Me Llamo Maluma aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido y anunció que pronto compartirá más detalles sobre cómo descubrió lo sucedido.

Este es el video que compartió Yo Me Llamo Maluma