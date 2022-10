Yo no soy ni quiero ser reguetonero: Yelsid

El artista colombiano Yelsid, nacido en Medellín, contó a las ‘entaconadas’ que durante su carrera musical tuvo que soportar comentarios de gente que no lo veía como cantante de reguetón por su edad, estilo y letras de las canciones. Sin embargo, recalca que él no es reguetonero, sino exponente de la música urbana.

Publicidad

“Yo no me considero reguetonero entonces no me meten en ese grupo y eso se los agradezco”, resaltó.

Señaló que para él es muy triste algunas de las letras de la nueva música y contó que le propusieron cantar reguetón “del nuevo”, pero no funcionó.

Publicidad

“Me dijeron que si no evolucionaba iba a desaparecer, lo intenté, pero fue un fracaso”, indicó.

Publicidad

En cuanto a su familia, el artista contó que conoció a su esposa, con la que ya lleva 11 años de casado, en la grabación del video musical de su primer éxito ‘Me liberé’.

“Desde que la vi, yo dije que me encantaba. Tengo que confesar que en el video busqué la manera que hubiera una escena de beso y ese beso ya va en 11 años de matrimonio”, relató.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio: