8 de abril de 2024 - La Nube, programa completo

Este lunes 8 de abril, en La Nube se conectó Wilmer Becerra, propietario de la empresa Wiltech, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales con más de 5,3 millones de seguidores en TikTok gracias a sus tutoriales sobre cómo reparar los dispositivos aparentemente irrecuperables.

Sin embargo, esta historia de éxito no estuvo exenta de controversia. Todo comenzó cuando Wiltech recibió una carta de Apple exigiendo que cesara sus reparaciones de iPhone. En la misiva, la compañía acusaba a Becerra de utilizar piezas no originales y de hacerse pasar por un servicio oficial de la empresa.

Ante esta situación, Wilmer Becerra decidió hacer pública la carta en sus redes sociales, la cual se volvió viral rápidamente. En respuesta a las acusaciones de Apple, Becerra explicó:

"Efectivamente, una compañía de abogados que representa a Apple Inc. me ha enviado una carta acusándome de ciertas prácticas en mi negocio que no realizó. Básicamente, están cuestionando nuestra labor de reparación de equipos de Apple”, mencionó.

Publicidad

Además, se habló de los cambios de costo en las plataformas de streaming y de cómo cambiará la configuración.

Escuche el programa completo acá: