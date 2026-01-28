Advierten a usuarios de iPhone: revelan estafas por Apple Pay

Miles de colombianos y personas en el mundo han encontrado en los dispositivos de Apple un ecosistema en el que sienten tranquilidad y mayor seguridad, en gran parte por su sistema cerrado. Por ello, muchos usuarios de iPhone creen que están a salvo de estafas, robos o filtraciones de datos; sin embargo, una alerta reciente ha encendido las alarmas entre estos usuarios.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, se ha advertido sobre un aumento de estafas dirigidas a quienes usan Apple Pay, una de las billeteras digitales más populares del mundo. Aunque la plataforma presume altos estándares de seguridad, los delincuentes han encontrado la forma de engañar a las personas y realizar suplantaciones de identidad.

Según lo indica ESET, compañía especializada en seguridad informática, las estafas no atacarían directamente a Apple Pay, sino que se enfocan en el comportamiento de los usuarios, aprovechando la confianza que genera la marca y la urgencia que transmiten los mensajes fraudulentos.



Estafas más comunes dirigidas a los usuarios de Apple Pay

Nuevo iPhone 17 Foto: AFP

Los expertos identificaron múltiples modalidades que se repiten con frecuencia y afectan a miles de personas en distintos países. Entre las más comunes se encuentran:



Phishing: mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas que simulan ser de Apple o de un banco, solicitando verificar datos, reclamar premios o evitar el bloqueo de la cuenta.

Recibos falsos: supuestos compradores envían capturas de pantalla asegurando que el pago está “en custodia”, una función que Apple Pay no utiliza.

Pagos no solicitados: el usuario recibe dinero inesperado y luego le piden devolverlo por otro medio, como tarjetas regalo o Apple Cash.

Pagos en exceso: el estafador paga más de lo acordado y solicita el reembolso de la diferencia, generalmente usando tarjetas robadas.

Wi-Fi público malicioso: redes falsas que imitan conexiones legítimas para robar credenciales del ID de Apple.

Señales y recomendaciones que debe tener presente

Según ESET, existen señales claras que pueden indicar un intento de fraude. Entre las principales están los mensajes con tono de urgencia, solicitudes de verificación en dos pasos y pedidos para devolver dinero por métodos alternativos. También resulta sospechoso cualquier contacto no solicitado que asegure representar a Apple o a una entidad financiera.



Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan activar las notificaciones de pago, proteger el dispositivo con Face ID, evitar redes Wi-Fi públicas sin VPN y no compartir códigos de verificación. Ante cualquier sospecha de estafa, lo más adecuado es contactar de inmediato al banco, cambiar las contraseñas y reportar el incidente a las autoridades competentes.