En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Advierten a usuarios de iPhone: revelan estafas por Apple Pay

Advierten a usuarios de iPhone: revelan estafas por Apple Pay

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, se ha advertido sobre un aumento de estafas dirigidas a quienes usan Apple Pay.

Publicidad

Publicidad

Publicidad