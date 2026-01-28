Advierten a usuarios de iPhone: revelan estafas por Apple Pay

Publicidad
Miles de colombianos y personas en el mundo han encontrado en los dispositivos de Apple un ecosistema en el que sienten tranquilidad y mayor seguridad, en gran parte por su sistema cerrado. Por ello, muchos usuarios de iPhone creen que están a salvo de estafas, robos o filtraciones de datos; sin embargo, una alerta reciente ha encendido las alarmas entre estos usuarios.
De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, se ha advertido sobre un aumento de estafas dirigidas a quienes usan Apple Pay, una de las billeteras digitales más populares del mundo. Aunque la plataforma presume altos estándares de seguridad, los delincuentes han encontrado la forma de engañar a las personas y realizar suplantaciones de identidad.
Según lo indica ESET, compañía especializada en seguridad informática, las estafas no atacarían directamente a Apple Pay, sino que se enfocan en el comportamiento de los usuarios, aprovechando la confianza que genera la marca y la urgencia que transmiten los mensajes fraudulentos.
Los expertos identificaron múltiples modalidades que se repiten con frecuencia y afectan a miles de personas en distintos países. Entre las más comunes se encuentran:
Según ESET, existen señales claras que pueden indicar un intento de fraude. Entre las principales están los mensajes con tono de urgencia, solicitudes de verificación en dos pasos y pedidos para devolver dinero por métodos alternativos. También resulta sospechoso cualquier contacto no solicitado que asegure representar a Apple o a una entidad financiera.
Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan activar las notificaciones de pago, proteger el dispositivo con Face ID, evitar redes Wi-Fi públicas sin VPN y no compartir códigos de verificación. Ante cualquier sospecha de estafa, lo más adecuado es contactar de inmediato al banco, cambiar las contraseñas y reportar el incidente a las autoridades competentes.