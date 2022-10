Antes de comprar, verifique la autenticidad de su smartphone y evite accidentes

con el respaldo tanto del vendedor como del fabricante, así evitará que durante su uso pueda estar expuesto a accidentes.

En días pasados, una usuaria en Ibagué denunció que su teléfono Samsung S5 había estallado mientras lo cargaba; algo completamente inusual e improbable en un dispositivo que ha pasado todas las pruebas de calidad del fabricante y que es manipulado con los accesorios originales provistos por él.

Para evitar cualquier contratiempo relacionado con el uso de la tecnología y que pueda poner en riesgo su salud, la recomendación de la mesa de trabajo de La Nube es no dejarse engañar y ser muy cuidadoso a la hora de comprar en sitios de subastas online y en físicos que no cuenten con reconocimiento. Además, usar solo accesorios homologados para cada referencia; no siempre es su salud, que es lo relevante, también si su dispositivo es original y el accesorio no, podría arriesgar su inversión.