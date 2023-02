Cinco maneras de ver videos en YouTube sin publicidad

A menos que pague YouTube Premium para esquivarlos anuncios, es inevitable que durante cada video reproducido aparezcan uno o incluso dos comerciales dependiendo la longitud del contenido.

Iniciamos este artículo hablando de YouTube Premium, ya que es la opción mediante la cual los creadores de contenido aún obtienen ingresos por brindar su contenido. También significará que no está sujeto a las prácticas de seguimiento que van de la mano con la publicidad. Así que, si usted cuenta con los recursos, recomendamos en primer lugar suscribirse a YouTube Premium.

Así, comenzamos con este listado:

1. Aplicaciones de bloqueo de anuncios:

Publicidad

Una forma muy eficaz de bloquear los anuncios de YouTube en un dispositivo móvil es utilizar una aplicación de bloqueo. Hay varias opciones, pero generalmente solo están disponibles en Android como aplicaciones de carga lateral. A menos que haga jailbreak a su dispositivo iOS.

2. YouTube Vanced: Ofrece un bloqueador de anuncios incorporado y soporta la reproducción en segundo plano. Además, ofece la funcionalidad completa que puede obtener de YouTube Premium pero de forma gratuita.

Y aunque todavía existen otras aplicaciones con características similares, recomendamos usarlas de forma responsable. SkyTube y NewPipe son las mejores opciones.

Publicidad

3. NewPipe: es una aplicación de terceros diseñada para ofrecer la experiencia "original" de YouTube antes de que la publicidad se hiciera prominente. No pide ningún permiso en tu dispositivo que no sea estrictamente necesario y no muestra publicidad.

Además, no necesita una cuenta de YouTube o una dirección de Gmail para usar funciones en YouTube que generalmente requieren un inicio de sesión. Todos los datos necesarios para impulsar funciones como su historial de visualización o suscripciones se almacenan en su dispositivo local. Esta también es una excelente solución para los teléfonos Huawei.

4. Skytube: Esta alternativa de aplicación de código abierto de YouTube le permite controlar lo que ve y bloquear videos con vistas por debajo de un cierto umbral o muchos no me gusta. Además, puede incluir canales en la lista negra o blanca, filtrar videos de acuerdo con sus preferencias de idioma y personalizar su experiencia de YouTube que la aplicación oficial no ofrece.

Al igual que NewPipe, SkyTube no se basa en ninguna API o código de Google, por lo que puede usarlo sin una cuenta de Google y, por supuesto, no hay anuncios en absoluto.

Publicidad

5. Extensión de navegador web que bloquee anuncios: La mayoría de las personas ya usan bloqueadores de anuncios en sus computadoras para cerrar los molestos anuncios web. Un bloqueador de anuncios de YouTube funciona con un principio similar.

Solo necesita instalar una extensión de navegador especializada para bloquear anuncios en YouTube, y luego puede continuar viendo sus videos favoritos sin anuncios. Un buen bloqueador de anuncios puede evitar que se carguen anuncios en cualquier canal de YouTube al que se acceda a través de ese navegador, aunque su eficacia puede variar.

La mayoría de los complementos de bloqueadores de anuncios se pueden personalizar sitio por sitio, lo que le permite establecer permisos para cada sitio web.