Se cayó X (Twitter), según múltiples reportes de usuarios en Colombia

La popular plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, está experimentando problemas de conectividad y acceso en Colombia, según múltiples reportes de usuarios.

Desde hace minutos, diversos internautas han comenzado a reportar a través de otras redes sociales que "se cayó X (Twitter)", indicando dificultades para acceder a sus cuentas, publicar contenido o cargar el feed de noticias.

Según la plataforma Down Detector efectivamente se reportan múltiples fallas a nivel mundial de la aplicación.

En menos de 20 minutos, más de 3.200 reportes se subieron a DownDetector en Estados Unidos por problemas con la red social X.



Cómo saber si X está caído

La forma más efectiva de verificarlo es consultando sitios web de monitoreo de estado.



Downdetector: Es una de las plataformas más populares. Muestra un gráfico en tiempo real de los reportes de fallos por parte de los usuarios. Si ves un pico grande de reportes, es muy probable que la plataforma esté caída a nivel global.

Es una de las plataformas más populares. Muestra un gráfico en tiempo real de los reportes de fallos por parte de los usuarios. Si ves un pico grande de reportes, es muy probable que la plataforma esté caída a nivel global. Down for Everyone or Just Me?: Esta herramienta te permite ingresar la URL de X (x.com) y te dirá si el sitio está caído solo para ti o para todos.

Esta herramienta te permite ingresar la URL de X (x.com) y te dirá si el sitio está caído solo para ti o para todos. Otras redes sociales: Curiosamente, muchas personas recurren a otras plataformas como Instagram, Facebook o Telegram para ver si alguien más está experimentando el mismo problema. Si ves que el hashtag #XDown o #TwitterDown se vuelve tendencia, es una señal clara de que el problema es generalizado.

Si los servidores están caídos, lo único que puede hacer es esperar. Generalmente, las caídas no duran mucho tiempo, ya que las compañías de esta escala trabajan para resolverlas rápidamente.

