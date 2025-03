Apple toma decisión clave que cambiaría la forma de cargar los iPhone para siempre

Apple estaría a punto de dar un giro histórico en sus iPhone , dejando atrás una de las partes más importantes en los celulares.

Se trata de su puerto de carga, de manera que la marca de la manzana le diría adiós a los cables, adoptando una carga 100% inalámbrica.

Aunque faltan más de seis meses para el lanzamiento oficial de los nuevos modelos de iPhone, ya empiezan a surgir filtraciones que revelan cuál sería la gran apuesta de Apple para este año. Todo indica que la compañía californiana prepara una transformación sin precedentes en la forma en que los usuarios cargan sus dispositivos.

Según reportes recientes, Apple ya tendría luz verde por parte de la Unión Europea para eliminar cualquier tipo de puerto físico en sus próximos dispositivos, en especial en el esperado iPhone 17 Air.

Puerto de carga USB-C del iPhone.

Esta decisión podría marcar el fin definitivo del conector USB-C en los teléfonos de la marca, apenas un año después de haber sido implementado a regañadientes.

Adiós definitivo al puerto de carga USB-C

La llegada del puerto USB-C a los iPhone fue resultado de una normativa impuesta por la Unión Europea con el objetivo de establecer un cargador universal y reducir el impacto ambiental. Hasta entonces, Apple se resistía al cambio y mantenía su exclusivo puerto Lightning, una pieza clave de su ecosistema durante más de diez años.

Sin embargo, la normativa europea no exige la inclusión de un puerto físico, lo que deja la puerta abierta a un diseño completamente inalámbrico. Si un dispositivo no tiene ningún tipo de conector, simplemente no está sujeto a la obligación del estándar USB-C .

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

¿Cuál sería el primer iPhone sin puerto de carga?

Esto representa una gran oportunidad para Apple, que desde hace años viene trabajando en el perfeccionamiento de su tecnología de carga inalámbrica. De concretarse, el iPhone 17 Air podría ser el primer modelo sin puertos físicos, lo que cambiaría radicalmente la experiencia de uso.

Apple Intelligence y un nuevo concepto de iPhone

La expectativa en torno al iPhone 16 fue alta en su momento, sobre todo por la incorporación de Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia artificial de la marca.

No obstante, las mejoras se limitaron a aspectos técnicos como el procesador, la memoria RAM y la inclusión de un botón lateral para acceder a funciones de cámara y Visual Intelligence.

Ahora, con la posibilidad de eliminar completamente los puertos físicos, Apple tiene entre manos un rediseño revolucionario que va más allá de la estética. Se trata de una transformación que apunta a reforzar su ecosistema inalámbrico, facilitar la resistencia al agua y proyectar una imagen de innovación constante.

La transición no será sencilla. Aún existen desafíos técnicos, como garantizar velocidades de carga eficientes y una conectividad estable. Así como en su momento desapareció el mini-jack para audífonos, ahora el puerto de carga también parece tener los días contados.

La era de los iPhone sin cables podría estar más cerca de lo que pensamos.