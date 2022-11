Aprenda sobre transformación digital en Endeavor Colombia

El experto explicó que en Endeavor se abordará la transformación digital desde su explicación más básica hasta su aplicación efectiva en las compañías y lo importante que es.



Así, “se mostrarán a las personas las posibilidades que implica la transformación digital de borrar las fronteras, que de verdad pensemos no mejorar algo 10 %, sino mejorarlo 10X”.



La intención de Helou en la conferencia es enseñar las verdaderas posibilidades “de crear empresas de impacto global y por supuesto enfocar esto a la transformación digital interna, que tiene que ver con la transformación de la organización, de cómo opera”.



El mensaje principal en Endeavor es que “la nube es, ante todo, un generador de oportunidades para el emprendimiento y nos permite tener exactamente las mismas herramientas que tiene un ingeniero en Silicon Valley”, añadió.



Sin embargo, lo más importante para Helou es entender que la innovación y las tendencias no se deben quedar en conceptos, “sino que se deben poder llevar a la práctica de una manera muy fácil”.



“Esto tiene que ver con metodologías ágiles, la capacidad de prototipar, ensayar… Parte de lo que le quiero mostrar a la gente es que esto no se tiene que quedar en teoría, hoy en día las barreras de entrada son muy pequeñas, y una persona con voluntad y conocimiento, sin necesidad de tener dinero, puede acceder a las consolas de Google Cloud, hacer experimentos con Machine Learning, con Big Data, y poder prototipar nuevos productos en base a eso”.



