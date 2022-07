'Arma tu vaca', la plataforma web para organizar cualquier celebración

La famosa “vaca”, que es la reunión de dinero para realizar alguna reunión, celebrar una ocasión especial, comprar algo, etc., se convierte en un dolor de cabeza porque nadie quiere reunir el dinero, o no todos no quieren poner; unos ponen más y otros menos. Con base en estos puntos surgió ArmaTuVaca.com, a través de esta plataforma creada por colombianos y franceses se puede crear con antelación, fácil, rápido y seguro esta colecta de dinero.

Pedro Gaviria, CEO y cofundador de la plataforma, habló en La Nube señalando que esta es una solución para quienes no saben a quién poner como tesorero o para que la gestión sea más justa la recolecta grupal.

Publicidad

El proceso para hacer la colecta consiste en ingresar a la página y crear la vaca virtual, posteriormente, compartir el enlace, por ejemplo, por medio de WhatsApp, entre las personas que estén interesadas en hacer el aporte. Este se puede realizar por PSE, tarjeta débito, crédito o corresponsales bancarios y finalmente la “vaca” está lista para el plan.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: