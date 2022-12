Arquidiócesis pide a sus sacerdotes que no usen emoticonos

La Archidiócesis de Poznan (oeste de Polonia) pidió a sus sacerdotes que no usen emoticonos en los mensajes parroquiales, "ya que estos pueden ser percibidos como un comportamiento infantil".



En un comunicado, la curia de Poznan reconoce que el uso de emoticonos es algo común en el ámbito de las redes sociales, aunque pide que no sea parte de las comunicaciones de la Iglesia.



La archidiócesis cree que el uso de emoticonos pude hacer que la información de contenido religioso sea recibida como algo "banal".



El portavoz de la curia de Poznan, el padre Maciej Szczepaniak, señaló a medios locales que los últimos años se ha observado cómo se ha hecho más popular el empleo de emoticones en anuncios parroquiales y sitios web vinculados con la Iglesia.



"No se trata de un fenómeno muy grave, pero vemos que algunos sacerdotes están tratando de ser modernos cuando se dirigen a los jóvenes, incluso escriben comunicaciones parroquiales en un lenguaje similar al usado en las redes sociales, y es precisamente a ellos a quienes se dirige esta petición", señaló Szczepaniak.



Para el portavoz eclesiástico, la escritura de anuncios parroquiales y comunicaciones oficiales de la parroquia "es algo muy serio, y los sacerdotes deben de escribir de una manera comunicativa pero también concisa y seria".



Para ese mismo portavoz el uso de emoticonos hace que a veces los sacerdotes no presten la atención debida al contenido del mensaje, y escriban comunicados que pueden ser percibidos por la sociedad como infantiles.



El emoticono es una secuencia de caracteres informáticos que representa una cara humana y expresaba una emoción.



