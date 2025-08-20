Así buscan blindar la identidad digital y evitar el fraude con inteligencia artificial

Incode, compañía líder en tecnologías de identidad y confianza basadas en inteligencia artificial, anunció la adquisición de AuthenticID en una operación que marca un hito en la industria. Esta unión busca enfrentar el crecimiento acelerado del fraude digital impulsado por la IA (inteligencia artificial) y responder al auge de los agentes autónomos en interacciones digitales.

El acuerdo fortalece la posición de Incode, que actualmente crece a un ritmo anual del 80 %. Según Ricardo Amper, fundador y CEO de la compañía, la fusión con AuthenticID permitirá no solo competir a escala global, sino también impulsar la innovación en regiones como América Latina. En Colombia, donde el 17 % de los usuarios ha sufrido robo de identidad digital y el 19 % delitos cibernéticos en el último año, esta alianza cobra especial relevancia. En conjunto, ambas firmas procesaron más de 4,1 mil millones de verificaciones de identidad en 2024.

Identidad Digital Foto: referencia, Meta

La combinación de tecnologías y experiencia aporta valor diferencial. Incode suma a la operación sus redes neuronales avanzadas y modelos de lenguaje visual entrenados para detectar fraudes en tiempo real, mientras que AuthenticID incorpora su conocimiento en entornos regulados y de alto volumen, garantizando implementaciones ágiles y seguras. Esto permitirá a las empresas acceder a soluciones que van más allá de la simple verificación, integrando innovación tecnológica con servicios de clase mundial.

El objetivo central es blindar la primera línea contra el fraude digital, en un contexto donde las amenazas se vuelven cada vez más sofisticadas. Entre ellas se incluyen los deepfakes, las voces sintéticas y el uso de agentes de IA para suplantación de identidad, que ya han incrementado en 300 % los intentos de fraude en aperturas de cuentas respecto al año anterior.

Con esta operación, Incode y AuthenticID se posicionan como referentes indiscutibles en la protección de la identidad digital. Su alcance incluye a 8 de los 10 bancos más grandes de Estados Unidos, 8 de las principales empresas de telecomunicaciones de Norteamérica y 4 de los 5 bancos líderes en América Latina.

De esta manera, el nuevo gigante de la identidad digital busca garantizar una infraestructura confiable para la próxima década de crecimiento empresarial seguro y escalable.