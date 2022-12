Así funciona el oscuro mercado de las cuentas falsas en redes sociales

La compra y venta de cuentas falsas, interacciones y likes en redes sociales es una realidad desde hace años, ¿pero cómo funciona y de qué manera afecta al mundo real? El diario estadounidense The New York Times reveló este sábado que más de 200 millones de cuentas en Twitter son promocionadas o creadas por una empresa de marketing social denominada Devumi.

El Times publicó el caso de una adolescente llamada Jessica Rychly, quien fue suplantada por esa compañía para crear una cuenta falsa.

Cuando Jessica tenía 17 años, su ‘doble’ en redes sociales promovía pornografía en Internet, lo que demuestra la gravedad de la suplantación de información.

Según la investigación del diario estadounidense, más de 200 millones de seguidores de Twitter en todo el mundo son cuentas falsas creadas por la empresa Devumi, que facilita el proceso de compra de estos ‘productos’ en siete pasos básicos:

1. Acceder a la página Devumi.com.

2. Dar clik en “Get Stared Now”.

3. Elegir la red social en la que está interesado conseguir más seguidores.

4. Elegir entre una de las opciones: ganar seguidores, ganar interacciones o tener un mayor alcance.

5. Escoger alguna de las opciones del menú de precios, que ofrece tarifas desde 10 dólares.

6. Ingresar su información de usuario.

7. Hacer click en “order now” y elegir un método de pago entre Bitcoin, PayPal o tarjeta de crédito.



Asimismo, The New York Times denuncia que “este tipo de cuentas son un robo de identidad a gran escala”, pues al menos 55.000 usuarios falsos comparten información de personas reales en redes.

Incluso, en algunos casos Devumi utiliza datos de menores de edad con cuentas activas en Internet.

Según cálculos publicados por el diario, al menos 15 % de las cuentas de Twitter, es decir, 48 millones de usuarios, son “cuentas automatizadas que simulan ser personas”.

Por otro lado, la red social Facebook reveló tener un número mayor de usuarios falsos de los que tenía estimado, cifra que rondaría entre los 60 millones de cuentas falsas o ‘bots’, que ayudan a promover debates políticos o influenciar a la audiencia con publicidad.

A propósito, el senador demócrata de los Estados Unidos Mark Warner aseguró, como lo plasma el medio, que “la viabilidad de las cuentas falsas y las interacciones de estas en las redes sociales indica que aún queda mucho por hacer”.

-Pasos para identificar una cuenta falsa o bot:

El reconocido medio de comunicación realizó un experimento en abril de 2017, cuando compró 25.000 seguidores por un valor de 225 dólares. Allí se encontró la forma de reconocer las diferencias entre una cuenta falsa y una real:



1. La fotografía de la cuenta original, al hacerle click, se muestra de tamaño grande, mientras que la imagen del perfil falso la enseña en baja calidad, es decir, más pequeña.

2. A la imagen de portada le sucede lo mismo que a la fotografía de perfil. Si se ve grande y con buena definición es un usuario verdadero, sin embargo, si se ve con mala calidad y pequeña, podría ser de una cuenta falsa.

3. El nombre de usuario de la cuenta ‘fake’ contiene caracteres fácilmente confundibles con los de la cuenta original, esto se evidencia en la imagen.



4. Las cuentas falsas tienden a seguir a miles de usuarios.

5. Este tipo de cuentas hacen retuits en varios idiomas, desde el árabe hasta el ruso.

Vea en esta URL el informe completo de The New York Times titulado The Follower Factory

Al respecto, Paola Méndez, directora de Loor, una empresa que se dedica a medir la reputación de marcas, explicó en Mañanas BLU cómo funciona este mercado.

“Existen agencias que ofrecen la venta de seguidores falsos. En los buscadores es muy fácil encontrar a estas agencias, que incluso aparecen de primero en los resultados”, dijo.

Añadió que, generalmente, quienes compran seguidores quieren tener algún tipo de influencia, desde famosos hasta políticos.

Sin embargo, en muchos casos, según dijo, son las agencias publicitarias, y no directamente el personaje, las que terminan comprando seguidores con el objeto de mostrar resultados.

Escuche aquí la entrevista completa:

