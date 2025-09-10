Samsung lo vuelve a hacer. En un movimiento audaz que consolida su liderazgo en el segmento premium, la marca surcoreana presentó oficialmente en Colombia su nueva familia de dispositivos plegables: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE. Más allá de una simple renovación de hardware, esta séptima generación representa un salto significativo en la forma en que los usuarios interactúan con su smartphone, gracias a la integración profunda de inteligencia artificial (IA) y un diseño optimizado para el estilo de vida moderno.

En estos nuevos dispositivos, la IA ya no es solo una herramienta adicional: se convierte en el puente entre el usuario y su mundo digital. Gracias a la plataforma Galaxy AI, los nuevos plegables de Samsung no solo comprenden comandos, sino que anticipan necesidades y actúan en tiempo real para ofrecer soluciones personalizadas y fluidas. Desde la edición inteligente de fotos y audio hasta asistentes contextuales que facilitan la multitarea, la experiencia móvil da un giro radical.

Así son los nuevos plegables Galaxy Z Fold7 y Flip7 con funciones IA y pantallas enormes

Galaxy Z Fold7: IA como protagonista y potencia en la palma de tu mano

Con apenas 8,9 mm de grosor y 215 gramos de peso, el Galaxy Z Fold7 sorprende con su diseño compacto sin sacrificar rendimiento. Su pantalla principal de 8 pulgadas brinda un espacio ideal para quienes trabajan, crean contenido o disfrutan del entretenimiento desde cualquier lugar. Pero lo que realmente marca la diferencia es la cámara de 200 MP con IA avanzada, que permite capturar imágenes con nivel profesional, incluso en condiciones de luz desfavorables.

La integración de Android 16 y One UI 8 lleva la productividad al siguiente nivel con funciones como Gemini Live, Marcar para Buscar y Multitarea con Arrastrar y Soltar, optimizadas para aprovechar al máximo la experiencia de pantalla dividida.

El Z Flip7 es una declaración de estilo y funcionalidad. Su nueva FlexWindow de 4,1 pulgadas permite realizar múltiples acciones sin necesidad de abrir el dispositivo: responder mensajes, revisar notificaciones, controlar música e incluso usar herramientas de IA. Todo, desde una interfaz externa rediseñada que mejora la interacción cotidiana.

Este modelo es el más liviano de la serie, con apenas 188 gramos, pero incorpora una batería más grande (4.300 mAh), resistencia al agua IP48 y una poderosa cámara dual (50 MP + 12 MP) con funciones inteligentes como FlexCam, Auto Zoom y Filtros en Tiempo Real. Además, la IA permite personalizar el exterior del dispositivo con emojis, relojes animados y fondos adaptativos, ofreciendo una experiencia interactiva incluso sin abrir el teléfono.

Galaxy Z Flip7 FE: lo mejor de la serie, ahora más accesible

Para quienes buscan entrar al mundo de los plegables sin comprometer estilo ni funcionalidad, el Galaxy Z Flip7 FE se presenta como una opción irresistible. Con una pantalla de 6,7 pulgadas, cámara de 50 MP, diseño compacto en dos tonos y acceso a funciones de Galaxy AI como Now Brief y traducción en tiempo real, este modelo democratiza el acceso a la innovación.

Tecnología responsable y seguridad garantizada

Samsung reafirma su compromiso con la sostenibilidad: toda la serie Galaxy Z incorpora materiales reciclados en su construcción (aluminio, plástico, litio, entre otros) y se presenta en empaques 100% reciclables. Además, los dispositivos son compatibles con el programa de autorreparación en Colombia, brindando a los usuarios mayor control sobre la vida útil de su equipo.

En cuanto a seguridad, la marca no escatima esfuerzos. Los tres modelos garantizan 7 años de actualizaciones de software y seguridad, además de protección avanzada con Knox Enhanced Encrypted Protection, una capa adicional que refuerza la privacidad del usuario.

El lanzamiento de los nuevos plegables se complementa con la reciente llegada del Galaxy Watch8, permitiendo a los usuarios disfrutar de un ecosistema conectado e inteligente que abarca salud, productividad y entretenimiento. La integración entre dispositivos amplifica las capacidades de cada uno, convirtiendo al smartphone en el centro de operaciones del día a día.

Lanzamiento en Colombia

Los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE estarán disponibles en preventa del 14 de agosto al 30 de septiembre en Colombia. Los compradores podrán acceder a beneficios exclusivos como financiación sin intereses y bonos de hasta $1.000.000 por la entrega de dispositivos anteriores.

Además, Samsung lanza su programa Compra & Prueba, que permite probar el Galaxy Z Fold7 durante 60 días con opción de reembolso total. Esta iniciativa, inédita en el país, ofrece a los usuarios la oportunidad de experimentar el dispositivo sin compromiso.

