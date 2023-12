Autodestruir celulares robados no es tan fácil como cree Gobierno, dice experto; el tema es complejo

En entrevista con el programa La Nube de Blu Radio, Alexander Rojas, gerente de MediaTek para Colombia y Centroamérica, desmitificó la propuesta del Gobierno de implementar un sistema de "Kill Switch" para desincentivar el robo de celulares.

Rojas explicó detalladamente por qué la idea no es tan sencilla de implementar como se sugiere y cuáles podrían ser las implicaciones tecnológicas y logísticas.

Consenso global

El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, había anunciado la intención de implementar un sistema de "Kill Switch" que afectaría a los procesadores de los teléfonos, dejándolos inservibles y sin acceso a internet. Sin embargo, Rojas señaló que la realidad técnica es mucho más compleja y que se necesitaría un consenso global para que esta medida sea efectiva.

“Sí es posible bloquearlos, pero esto tiene una implicación logística bastante fuerte porque no somos, Colombia no es una isla, en realidad creo que hacemos parte de un ecosistema muy grande y los teléfonos, si utilizaran este tipo de tecnologías únicamente para Colombia, seguramente tendrían varias implicaciones a nivel tanto de diseño como de fabricación de software y demás cosas”, dijo.

Publicidad

Entonces, es posible tener herramientas de software que sean muy sólidas y que bloqueen totalmente la posibilidad de hackearse, si existen, pero eso tiene algunos costos implicados porque tendría que ser un consenso no solo para Colombia sino para la región, incluso un poco más allá para el mundo, para que funcione añadió.

Mediante la entrevista, Rojas aclaró que implementar un sistema de bloqueo a través de software no es tan infalible como se piensa, ya que los hackers podrían encontrar formas de eludir estas medidas. Además, discutió la posibilidad de utilizar un "Kill Switch" a nivel de hardware, aunque destacó la dificultad logística de llevar a cabo esta propuesta.

“Si es posible, en el pasado tuvimos herramientas que utilizaban el número serial del equipo y lo bloqueaban. Como decíamos, es la primera vez que se intenta este tipo de iniciativas, ya la habíamos tenido en el pasado, no solo en Colombia sino en Latinoamérica y lo que se hizo en ese momento es que se bloqueaba la serie del equipo para que no se pudiera cambiar nunca más y en algún momento hablamos de las famosas blacklist, que son las listas negras compartidas entre los diferentes operadores y esto permitía que, por ejemplo, un teléfono que fuera robado no se pudiera volver a utilizar, pero como saben, echa la ley, echa la trampa y esto llegó a pasar de alguna manera”, indicó

Publicidad

El experto también explicó que la implementación de este tipo de tecnología no es novedosa y que ya ha habido intentos anteriores en varios países, incluyendo Colombia. Sin embargo, la falta de un consenso entre los diferentes actores de la industria tecnológica ha impedido el éxito de estas iniciativas.

“Es posible tener herramientas de software que sean muy sólidas y que bloqueen totalmente la posibilidad de hackearse, si existen, pero eso tiene algunos costos implicados porque, como digo, tendría que ser un consenso no solo para Colombia, sino para la región, incluso un poco más allá para el mundo, para que funcione. Creo que el reto es eso, hacer consenso para que realmente las marcas, nosotros, a lo largo de la historia, los fabricantes de chipsets, vamos a tener un sistema único que funcione porque en realidad creo que el problema es ese, cada país y cada región trata de implementar un sistema, pero al ser tan diversos, justamente por eso abre quiebres y se permite la vulnerabilidad”, insistió.

Rojas hizo hincapié en que la tecnología actual, especialmente la inteligencia artificial, podría ser clave en el desarrollo de soluciones más efectivas. Mencionó la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial en el dispositivo (Edge AI) para crear sistemas más dinámicos y seguros que dificulten la manipulación por parte de los criminales.

Así las cosas, la propuesta del Gobierno de implementar un sistema de "Kill Switch" para combatir el robo de celulares enfrenta desafíos técnicos y logísticos significativos, según el análisis de Alexander Rojas, quien abogó por un enfoque más colaborativo y tecnológicamente avanzado para abordar el problema.