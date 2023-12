Petro plantea a alcaldes 2 propuestas para enfrentar extorsión y robo de celulares, ¿de qué tratan?

El presidente Gustavo Petro participó en el seminario de capacitación de la ESAP para alcaldes y gobernadores electos que asumirán sus cargos el 1 de enero de 2024.

Uno de los temas más frecuentes entre los nuevos mandatarios es el de la seguridad y, por eso, el presidente hizo dos propuestas para enfrentar delitos de impacto masivo como la extorsión y el robo de celulares.

Los anuncios están encaminados a frenar la extorsión y el atraco. Sobre el primero, el Gobierno pondrá recursos para comprar casas cerca a las cárceles y poder inhibir de forma efectiva las señales de celular. Sobre el hurto, pidió a MinTIC que exija a los operadores incluir “el programa” con el que los celulares se “autodestruyen programáticamente” cuando son robados.

El centro de la extorsión en Colombia es la cárcel. Entonces tenemos una tarea. Cuando vamos a ese problema en concreto entonces nos dicen, pues se puede inhibir las llamadas desde la cárcel y entonces aparecen los contras: si se pone un aparato inhibidor en una cárcel entonces el vecindario residencial se perjudica señaló Petro.

Además les dijo a los mandatarios que “es su tarea comprar las casas de alrededor de la cárcel. Igual que se compra para hacer una avenida, algunos hasta expropian para hacer una avenida. Igual que se compra para hacer un parque, pues compremos el alrededor de la casa e inhibimos las comunicaciones en la cárcel”.

“¿Con qué plata? El Gobierno nacional la pone. Permite hacer parques. Hay una ganancia social ahí en ese proyecto. Se formó un parque alrededor de la cárcel, pero permite inhibir el uso del celular en la cárcel”, señaló.

Sobre hurto de celulares, señaló que hay programas que “tienen el mismo celular que se vende, que una vez denunciado su hurto se autodestruye irreversiblemente. No físicamente, programáticamente. ¿Por qué los celulares de Colombia no tienen esos programas? Le he pedido al Ministerio TIC que ordene a los operadores incluir el programa de autodestrucción del celular en caso de hurto”.

“Crece la inseguridad en Colombia, los datos no nos dicen eso”, aseguró el presidente Gustavo Petro sobre el debate alrededor del tema en el país, aunque reconoció que los datos no son buenos.

