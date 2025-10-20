La caída de Amazon Web Services (AWS) paralizó una red de aplicaciones y sistemas digitales este lunes 20 de octubre de 2025.

AWS, reconocida como la mayor red de servidores en la nube del mundo, reportó fallas masivas que se originaron en sus instalaciones de Virginia del Norte, Estados Unidos. La compañía de Jeff Bezos confirmó que el fallo se debió a "importantes índices de error en los pedidos" dirigidos a Amazon DynamoDB, un servicio de base de datos que quedó totalmente interrumpido.



Fallas en Bancolombia hoy, lunes 20 de octubre de 2025

En Colombia, la caída de AWS fue la causa directa del colapso de la aplicación Mi Bancolombia y de sus servicios en línea para personas y negocios.

Clientes en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales se encontraron con este mensaje: "Algo salió mal. Pronto solucionaremos el problema y podrás continuar con nosotros".

La entidad bancaria confirmó que algunas sucursales físicas también se quedaron sin servicio, aunque insistió en que el dinero y la seguridad de las cuentas no se vieron comprometidos.



Bancolombia avisa a sus usuarios de problema que tendrán por fallo de Amazon este lunes

Aplicaciones caídas en Colombia este lunes 20 de octubre de 2025

Aunque AWS aseguró posteriormente haber aplicado "medidas de mitigación" y constatar "señales significativas de reactivación" desde tempranas horas de la mañana afectó a millones de usuarios en todo el planeta.

El impacto de este colapso en la nube se sintió en:



Netflix

Snapchat

Facebook

ChatGPT (OpenAI)

Perplexity

Fortnite (más de 5.000 incidencias)

PlayStation Network (más de 800 reportes de fallas)

Roblox

Pokémon

Clash Royale

Alexa

Canva

Duolingo

Además, la plataforma Microsoft se encontró entre las más afectadas, con hasta 78 fallas documentadas solo en su servicio Outlook, especialmente en la suite Microsoft 365, como Word, Excel, Powerpoint y OneDrive.

Incluso los servicios de Google registraron un pico de errores debido a la magnitud de la interrupción.