¡Bella pero peligrosa! Expertos alertan por contenidos de esta actriz en Internet

Ruby Rose, la bella australiana famosa no solo por su belleza física sino por su talento como modelo, actriz, boxeadora y DJ, es considerada como la celebridad “más peligrosa” en Internet.

El curioso título de “celebridad más peligrosa en Internet’ le fue otorgado a la artista tras una encuesta de la empresa de seguridad McAfee y el cual determinó que su imagen es aprovechada por delincuentes informáticos para diseminar virus o malware.

La oceánica de 32 años es reconocida por su papel como Stella Carlin en la serie 'Orange Is the New Black', también ha participado en otras producciones como ‘Supergirl’, ‘Arrow’ y ‘The Flash’ (Batwoman). Además, ha participado en películas como John Wick 2, xXx: Return of Xander Cage, Resident Evil: capítulo final y Megalodon.

Para establecer la ‘peligrosidad’, se recopilaron las calificaciones en búsquedas a través de motores como Google, Bing y Yahoo.

Al parecer, cuando los internautas ven la imagen de Ruby Rose bajan sus alertas y son más susceptibles de caer en comportamientos riesgosos con tal de acceder a sus contenidos.

“Es clave que los internautas piensen antes de dar clic para asegurarse que están accediendo a contenidos digitales seguros, protegiéndose de amenazas informáticas que pueden contaminar sus equipos o robar sus identidades”, advirtió Gary Davis, jefe de seguridad del consumidor de McAfee.

Vea algunas imágenes de esta actriz en Instagram:

En el ranking de personalidades más peligrosas en Internet, Rose es seguida por Kristin Cavallari, Marion Cotillard, Lynda Carter (la Mujer Maravilla de los 80), Rose Byrne, Debra Messing, Kourtney Kardashian y Amber Heard.