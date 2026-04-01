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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Artemis II: Nasa revela los cuatro astronautas que volverán a la Luna tras más de 50 años

Artemis II: Nasa revela los cuatro astronautas que volverán a la Luna tras más de 50 años

La misión reunirá a una tripulación diversa que incluye hitos históricos, con un viaje de 10 días alrededor del satélite que marca el inicio de una nueva era en la exploración espacial.

Artemis 2 lanzamiento, viaje a la Luna
Un n uevo viaje a la Luna se llevará a cabo este 2026.
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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