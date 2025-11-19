Así descubrieron a 'Shakiremys', nueva especie de tortuga fósil en el Desierto de la Tatacoa

Un hecho histórico para Colombia se registró en el departamento del Huila, pues, este 19 de noviembre, se confirmó el hallazgo de un fósil de un nuevo género y especie de tortuga en el Desierto de la Tatacoa por parte del Museo de Historia Natural en esta zona.

“La tortuga pertenece a la familia Podocnemis, un grupo de tortugas que aún sobreviven en ríos como el Amazonas, Orinoco y Magdalena. Esta tortuga es muy interesante porque tiene un mosaico de características únicas que no se habían observado en ninguna de las especies de su familia”, indicó Andrés Felipe Vanegas, director del museo.

Fósil de tortuga hallado en el Desierto de La Tatacoa. Foto: Museo de Historia Natural La Tatacoa

¿Cómo se logró el hallazgo de este fósil en el Desierto de la Tatacoa?

En diálogo con Noticias Caracol, Edwin Cadena, profesor de la Universidad del Rosario, dio detalles de cómo se llevó a cabo la investigación par dar con este importante hallazgo para la ciencia en Colombia.

“Pocas veces puede ir a una capa de roca y después de horas y horas después, encontrar algo no solo nuevo para Colombia, sino para todo el mundo (…) Se trata de una nueva especia, sino de género, o sea, indica que las diferencias de los otros organismos son muy significativas y por eso las pone en algo completamente nuevo”, indicó.



En cuánto a cómo se logró el hallazgo de esta nueva especie en el Huila, asegurando que fue gracias al Desierto de la Tatacoa que este fósil se preservó de mejor forma a otros sitios. Esto, según Cadena, debido a que se encapsulan por el sedimento y con el tiempo -en millones- se formen roca y guarden sus formas de manera casi intacta.

“Para esta tortuga, un ambiente de corrientes bajas y debido al diseño de los ojos, creemos que pudo ser en aguas claras. Tenemos dos especímenes, que corresponden a dos individuos (…) La gran parte de los organismos se presentan muy bien, no pedacitos, sino que gran parte del esqueleto”, añadió.

¿Por qué se le otorgó el nombre de ‘Shakiremys’?

El nombre se le dio en honor a una mujer que a lo largo de la historia ha dejado en alto la bandera de Colombia: Shakira. Sin duda, la barranquillera ha sido determinante a la hora de llevar la cultura colombiana por el mundo y, por eso, el doctor Edwin Cadena determinó nombrarla como ella.

Shakira // Foto: AFP