Así es Rise, "quinto tripulante" de Artemis II: nació de una icónica imagen y del talento de un niño

Durante décadas, volver a la Luna ha sido una meta que muchos países se han propuesto. Con el programa Artemis de la NASA esa aspiración tomó forma nuevamente.

La misión Artemis II representa un paso clave para toda la humanidad, pues hace poco logró su objetivo de ser el primer vuelo tripulado en llevar astronautas a orbitar la Luna sin alunizar, en una trayectoria similar a la histórica Apolo 8. Aunque el sobrevuelo lunar es parte del plan, se trata de una misión preparatoria, crucial para futuros aterrizajes.

En medio de ese contexto, un pequeño elemento ha captado la atención global, pues un peluche llamado “Rise”, está acompañando a la tripulación a bordo de la nave Orión durante el viaje.



¿Quién es "Rise" y por qué viaja al espacio?

“Rise” no es solo una mascota. Es el indicador de gravedad cero de la misión, una tradición que se remonta a 1961, cuando en el vuelo de Yuri Gagarin (el primer ser humano en viajar al espacio) se usó un objeto flotante para señalar el momento en que la nave entraba en ingravidez.

Este pequeño muñeco fue diseñado por Lucas Ye, un niño de ocho años de California, que fue elegido tras un concurso internacional convocado por la NASA, en el que participaron más de 2.500 estudiantes de más de 50 países.



Su creación representa a la Luna con una gorra de béisbol decorada con la Tierra, estrellas y galaxias.

La inspiración detrás del diseño del niño proviene de la icónica fotografía “Earthrise”, capturada en 1968 durante la misión Apolo 8 por el astronauta William Anders. Esa imagen, que muestra a la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar, “es considerada una de las más influyentes de la historia por su impacto en la percepción del planeta y su fragilidad”, indicó la NASA.

Rise, el "quinto tripulante" de Orión. Foto: NASA.

¿Cómo se creó y cuál es su función como “quinto tripulante”?

Tras ser seleccionado, el peluche fue fabricado por un equipo especializado de la NASA, “cumpliendo estrictos estándares de seguridad espacial, como materiales ignífugos y alta resistencia”. No es un simple juguete, pues está diseñado para soportar las condiciones del viaje.

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Su función a bordo es simbólicamente poderosa. Una vez que la nave alcanza la ingravidez tras el despegue, “Rise” comienza a flotar, indicando a los astronautas, que permanecen sujetos a sus asientos, que han entrado en gravedad cero.

Por ello, es considerado el “quinto tripulante” de Orión, acompañando al comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch, el piloto Victor Glover y el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

Además, según la NASA, “Rise” lleva consigo una tarjeta SD con millones de nombres enviados por personas de todo el mundo, como “un símbolo de participación global en esta nueva era de exploración lunar”.

