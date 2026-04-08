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Así es Rise, "quinto tripulante" de Artemis II: nació de una icónica imagen y del talento de un niño

Un pequeño elemento ha captado la atención global durante la misión Artemis II; se trata de “Rise” quien está acompañando a la tripulación a bordo de la nave Orión durante el viaje.

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