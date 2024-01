No activar

Científicos chinos proponen el material híbrido para crear manto de invisibilidad El estudio, publicado este martes en la revista científica evaluada por pares Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), propone un diseño experimental para el manto de invisibilidad que combina las propiedades de cambio de color del camaleón, la transparencia de la rana de vidrio y la regulación de temperatura del dragón barbudo.