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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Ingeniería colombiana en la NASA: El papel de Iván Ramírez en la misión Artemis II

Ingeniería colombiana en la NASA: El papel de Iván Ramírez en la misión Artemis II

La responsabilidad de Ramírez dentro del proyecto es crítica para la seguridad de la misión. El ingeniero explicó que formó parte del equipo que diseñó subsistemas vitales, destacando el "sistema de pogo", encargado de evitar vibraciones verticales peligrosas durante el ascenso.

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