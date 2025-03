¿Sabía que los perros se hablan con los ojos? Estos son los gestos que usan para comunicarse

La comunicación no verbal es una herramienta fundamental en la interacción entre especies, y los perros no son una excepción. Un reciente estudio publicado en Royal Society Open Science descrubiró que los perros utilizan el parpadeo como una forma de comunicación social, un comportamiento que hasta ahora se creía exclusivo de humanos y algunos primates. Este hallazgo no solo amplía nuestro conocimiento sobre el lenguaje canino, sino que también refuerza la idea de que los perros son capaces de establecer vínculos complejos a través de gestos sutiles.

El parpadeo como herramienta de conexión

Los seres humanos parpadeamos de manera inconsciente cuando interactuamos con otros, y este gesto suele ser replicado de forma automática. Este fenómeno, conocido como "mimetismo facial", ayuda a fortalecer los lazos sociales. Según el estudio liderado por la bióloga evolutiva Chiara Canori, de la Universidad de Parma, los perros también responden con parpadeos cuando observan este gesto en otros canes. Esto sugiere que el parpadeo no es solo un reflejo involuntario, sino que podría tener un papel activo en su comunicación.

El equipo de investigación analizó el comportamiento de varios perros mientras observaban videos de otros canes parpadeando. Los resultados mostraron un aumento significativo en la frecuencia de parpadeo en los perros observadores, lo que indica que este gesto podría ser una forma de imitación social. Sin embargo, los científicos aclaran que esto no significa que los perros sean conscientes de este intercambio visual.

"No están pensando ‘voy a parpadear para comunicarme’, pero eso no significa que este gesto no tenga una función social", explica Daniel Mills, veterinario y especialista en comportamiento animal de la Universidad de Lincoln, en declaraciones recogidas por Science.

Más allá del parpadeo: otros gestos faciales en perros

El estudio también exploró otros gestos faciales, como el lametazo de hocico y la exposición de la esclerótica (la parte blanca de los ojos). Curiosamente, los perros no replicaron el lametazo, pero sí mostraron con mayor frecuencia la esclerótica al observar a otros canes. Este gesto ha sido asociado en otros estudios con reacciones emocionales intensas, lo que sugiere que los perros podrían estar expresando emociones a través de estos movimientos.

Estos hallazgos abren nuevas puertas para entender la complejidad de la comunicación canina. A diferencia de lo que se pensaba, los gestos faciales en perros podrían tener significados más profundos y variados, lo que implica que su lenguaje corporal es más rico de lo que se creía.

Gestos que hacen los perros para comuicarse Foto: https://royalsocietypublishing.org/

Implicaciones para la relación humano-perro

Entender cómo los perros se comunican entre sí no solo es fascinante desde un punto de vista científico, sino que también tiene aplicaciones prácticas. Mejorar nuestra comprensión de su lenguaje corporal puede ayudarnos a fortalecer los vínculos con nuestras mascotas y a interpretar mejor sus necesidades y emociones. Además, este conocimiento podría ser útil en el entrenamiento canino y en la terapia asistida con animales, donde la comunicación efectiva es clave.

El estudio de Chiara Canori y su equipo demuestra que los perros utilizan el parpadeo como una forma de interacción social, un hallazgo que subraya la sofisticación de su comunicación no verbal. Este descubrimiento no solo enriquece nuestro entendimiento de los canes, sino que también nos recuerda lo mucho que aún nos queda por aprender sobre nuestros fieles compañeros.