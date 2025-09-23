Cómo elegir correctamente el tamaño de su televisor para vivir el fútbol en casa

La elección del tamaño del televisor puede marcar la diferencia entre ver un partido más y sentir que está en la tribuna. Con la llegada de pantallas de gran formato, de 75, 85 e incluso 100 pulgadas, muchos aficionados se preguntan cuál es la medida ideal para su hogar y cómo sacarle el máximo provecho a esta tecnología.

Cada vez más aficionados buscan trasladar la emoción del estadio a su sala. Una de las tendencias en el entretenimiento en el hogar es la preferencia por televisores de gran formato 75”, 83” y hasta 100”, lo que ofrecen una inmersión nunca antes vista Explicó Manuel Penagos, director de la división Visual Display de Samsung Colombia.

De acuerdo con especialistas, el televisor debe elegirse según el espacio disponible y la distancia a la que estarán los espectadores. Una mala proporción puede afectar la nitidez o generar incomodidad al ver contenidos de alta velocidad como los partidos de fútbol.



¿Cómo elegir el tamaño correcto de su televisor?

Uno de los factores más importantes al comprar un televisor no es solo la tecnología de imagen o el diseño, sino la distancia entre el sofá y la pantalla. De esta relación depende la comodidad visual, la inmersión y la sensación de realismo al ver una película o un partido de fútbol.

La regla general es sencilla: a menor distancia, pantallas más pequeñas; a mayor distancia, formatos más grandes. Estas son las recomendaciones más comunes:



Entre 1,5 y 2 metros: televisores de 40 a 50 pulgadas, perfectos para dormitorios o salas pequeñas.

televisores de 40 a 50 pulgadas, perfectos para dormitorios o salas pequeñas. Entre 2 y 2,5 metros: lo recomendable son 55 a 65 pulgadas, una opción equilibrada para salas medianas.

lo recomendable son 55 a 65 pulgadas, una opción equilibrada para salas medianas. Entre 2,5 y 3 metros: se sugieren pantallas de 75 a 85 pulgadas, capaces de brindar una experiencia tipo cine en casa.

se sugieren pantallas de 75 a 85 pulgadas, capaces de brindar una experiencia tipo cine en casa. Entre 3 y 4 metros: funcionan mejor los televisores de 85 a 98 pulgadas, ideales para quienes disfrutan partidos o películas en grupo.

funcionan mejor los televisores de 85 a 98 pulgadas, ideales para quienes disfrutan partidos o películas en grupo. Más de 4 metros: convienen los formatos de 100 a 120 pulgadas, pensados para salas amplias donde se busca un ambiente estilo estadio o cine.

Televisor referencia Foto: pexels

En conclusión, el tamaño sí importa: elegir la pantalla adecuada para el espacio no solo evita incomodidades visuales, sino que transforma la forma de disfrutar el entretenimiento en casa.



Otras recomendaciones para elegir el tamaño ideal de televisor

1. Distancia adecuada.

Para un televisor de 85’’ o 100’’, lo recomendable es ubicar los asientos entre 2,5 y 4 metros de la pantalla. A esa distancia, el campo visual se llena de acción sin perder definición.

2. Nitidez garantizada.

Los televisores actuales con procesadores de inteligencia artificial escalan la imagen hasta 4K, lo que asegura buena calidad incluso cuando la señal original no viene en alta resolución.

3. Fluidez en jugadas rápidas.

Tecnologías de movimiento avanzado reducen el desenfoque en goles, pases profundos o penales, garantizando que no se pierda ningún detalle en los momentos decisivos.

4. Colores realistas y contrastes.

Sistemas como Neo QLED u OLED mejoran los verdes del césped, los brillos de los reflectores y los tonos de los uniformes, replicando la atmósfera del estadio.

5. El sonido como factor clave.

El fútbol también se vive con los oídos: cantos, silbatos y aplausos cobran fuerza con sistemas de audio como el Object Tracking Sound, que sincronizan la acción en pantalla con la dirección del sonido.