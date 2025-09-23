Cuidado con los links que retransmiten partidos: obligarán a Google a tomar drástica decisión

La Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) ha logrado que un tribunal obligue a los buscadores Google y Bing a borrar de sus resultados las direcciones de los sitios web que retransmiten los partidos de la primera y segunda división de manera ilegal.

Se trata de una orden preventiva de primera instancia y es la primera vez que la Justicia dicta una medida de este tipo en Francia, según celebraron en un comunicado la LFP y su filial comercial LFP Media.

La decisión fue emitida el pasado 18 de septiembre por un tribunal de París y comprende a las páginas de 'streaming' piratas y de IPTV.

Se añade a otras victorias logradas en los últimos meses por la LFP, como el bloqueo de ciertos proveedores de acceso a Internet y servicios DNS alternativos.



Para mantener actualizada regularmente la lista de servicios de retransmisión no autorizada, LFP y LFP Media van a colaborar con la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom).

En Francia, la Liga se vio obligada a lanzar en julio pasado Ligue 1+, un nuevo canal dedicado exclusivamente a la retransmisión de sus propios partidos, ante el desinterés de los difusores que no veían la suficiente rentabilidad en el campeonato galo.

El canal ofrece tarifas más baratas que el último difusor, el británico DAZN, que duró apenas una temporada.