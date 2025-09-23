En vivo
Blu Radio  / Tecnología  / Cuidado con los links que retransmiten partidos: obligarán a Google a tomar drástica decisión

Cuidado con los links que retransmiten partidos: obligarán a Google a tomar drástica decisión

Se trata de una orden preventiva de primera instancia y es la primera vez que la justicia dicta una medida de este tipo.

Partido de fútbol_ImgFX.jpg
Google ya no mostrará links ilegales de partidos de fútbol
Foto: ImgFX, referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

La Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) ha logrado que un tribunal obligue a los buscadores Google y Bing a borrar de sus resultados las direcciones de los sitios web que retransmiten los partidos de la primera y segunda división de manera ilegal.

Se trata de una orden preventiva de primera instancia y es la primera vez que la Justicia dicta una medida de este tipo en Francia, según celebraron en un comunicado la LFP y su filial comercial LFP Media.

La decisión fue emitida el pasado 18 de septiembre por un tribunal de París y comprende a las páginas de 'streaming' piratas y de IPTV.

Dembelé anotó el gol de la victoria del PSG
Dembelé es uno de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro en 2025
Foto: AFP

Se añade a otras victorias logradas en los últimos meses por la LFP, como el bloqueo de ciertos proveedores de acceso a Internet y servicios DNS alternativos.

Para mantener actualizada regularmente la lista de servicios de retransmisión no autorizada, LFP y LFP Media van a colaborar con la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom).

En Francia, la Liga se vio obligada a lanzar en julio pasado Ligue 1+, un nuevo canal dedicado exclusivamente a la retransmisión de sus propios partidos, ante el desinterés de los difusores que no veían la suficiente rentabilidad en el campeonato galo.

El canal ofrece tarifas más baratas que el último difusor, el británico DAZN, que duró apenas una temporada.

