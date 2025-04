El truco para escuchar una nota de voz en WhatsApp sin que la otra persona lo sepa

La aplicación de WhatsApp tiene varias opciones para proteger la privacidad de los usuarios . Entre estas, la no confirmación de lectura, el estado oculto de conexión en línea, la selección de quién puede o no ver la foto de perfil o los estados y más.

También están las opciones para que los contactos sepan si está en línea, si leyó los mensajes y si la persona dejó en visto a la otra o si escuchó un audio o nota de voz que le mandaron.

El truco más sencillo de WhatsApp

Hay un truco simple para que, en caso de que tenga activada la confirmación de lectura, que es el famoso ‘chulito azul’, la otra persona con la que está chateando no sepa que ya, por ejemplo, escuchó esa nota de voz.

Truco para audios de WhatsApp

Una vez lo reciba, no lo reproduzca. Mantenga seleccionado el mensaje y ahí le aparecerán varias opciones.



Escoja la que dice REENVIAR.

Envíe el audio seleccionado a cualquier chat privado, puedes ser uno que tenga para tareas o recordatorios.

Luego, simplemente escuche el audio desde el chat al que lo envió.

A la otra persona no le aparecerá que ya escuchó la nota de voz. Aunque le saldrá como “visto”, no podrá saberlo.

Aparecerá en el chat como muestra la siguiente imagen:

Este truco es útil si no quiere escuchar la nota de voz enseguida o prefiere responder más tarde.

Transcribir las notas de voz

Una de las más recientes actualizaciones de WhatsApp permite transcribir los audios sin necesidad de escucharlos.

En el mismo mensaje le aparecerá la opción y solo debe oprimir. En algunos casos se tarda un par de segundos, pero le saldrá en la parte de abajo el texto.

Es importante recordar que no todas las transcripciones son exactas, pues algunas palabras o jergas no las reconoce y no las puede convertir en texto.