Conozca los auriculares Vision Pro, la creación de Mac para Apple TV

Vision Pro de Apple podría cambiar la forma en que las personas ven televisión en casa y cómo usarán las computadoras en el trabajo, posicionando potencialmente a los auriculares como un sucesor tanto de la televisión tradicional como de la Mac.

Un revolucionario computador espacial que fusiona el contenido digital con el mundo físico a la perfección y permite a los usuarios mantenerse presentes y en contacto con otras personas. Vision Pro crea un lienzo infinito que atraviesa las fronteras de una pantalla tradicional y presenta una interfaz completamente tridimensional operada por los controles más naturales e intuitivos que existen: los ojos, las manos y la voz de los usuarios.

Vision Pro de Apple entra en un mercado lleno de rivales de menor costo de Meta Platforms (META.O),

Por su parte, Netflix, dijo el viernes por la noche que no creará una nueva aplicación para Vision Pro, aunque los consumidores pueden ver películas y series en el navegador web del dispositivo.

Publicidad

YouTube, que no pudo ser contactado de inmediato, dijo en un informe de Bloomberg que no planea lanzar una nueva aplicación para el dispositivo, pero que los consumidores pueden usar el navegador web Safari. El servicio de música en streaming Spotify tampoco ha desarrollado una aplicación para el lanzamiento.

El costoso dispositivo viene con chips informáticos personalizados y pantallas difíciles de fabricar de las que carecen sus rivales. Los analistas que han probado los auriculares dicen que estas características podrían convertir el dispositivo en una amenaza para casi todas las pantallas bidimensionales grandes en casa o en el trabajo.

"Cuando vimos esto, se hizo evidente que era un nuevo lienzo sobre cómo podemos contar historias de una manera que no se había hecho antes", dijo Aaron LaBerge, director de tecnología de Disney Entertainment. “Y entonces se hizo bastante obvio que queríamos hacer algo aquí simplemente como una manera de esforzarnos más”.

Publicidad

Gracias a la incorporación de visionOS, el primer sistema operativo espacial del mundo, Vision Pro permite a los usuarios interactuar con el contenido digital como si estuviera físicamente presente en su mismo espacio.

El diseño innovador de Vision Pro tiene un sistema de ultra alta definición con 23 millones de píxeles distribuidos en dos pantallas. Además, incluye dos chips de Apple especialmente creados para garantizar que cada experiencia parezca estar desarrollándose frente a los ojos del usuario en tiempo real.

Por otra parte, Jamie Voris, director de tecnología de Walt Disney Studios, dijo que cineastas como el director de "El Rey León", Jon Favreau, y James Cameron de "Avatar", están buscando nuevas formas de contar historias.

La aplicación Disney+ envuelve a los espectadores en uno de cuatro entornos, para que puedan ver “Star Wars: The Force Awakens”, desde el asiento de un deslizador terrestre ficticio X-34 en el planeta Tatooine, como un autocine futurista. Los espectadores también pueden ver 42 películas de Disney en 3D, incluidos los éxitos de taquilla “Avatar: The Way of Water”, “Black Panther” e “Inside Out”.