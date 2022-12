Consejos que debe tener en cuenta a la hora de apostar por internet

En el país existen 12 portales de apuestas online autorizados por Coljuegos con más de 970.000 jugadores registrados, lo que demuestra que los colombianos han encontrado en esta modalidad una alternativa de entretenimiento.

Ante el creciente de este sector y los diversos riesgos en seguridad, Omar Calvo, director de Rushbet.co compartió aspectos a tener en cuenta a la hora de apostar en línea:

Publicidad

1. Elegir un sitio de apuestas debidamente legal: Lo primero y más importante es que el sitio para hacer apuestas deportivas en internet debe tener licencia de Coljuegos para operar. Si un usuario gana una apuesta en un operador avalado, su dinero tiene respaldo y será pagado; y si se presenta algún inconveniente, tiene dónde quejarse.

2. Verificar que la plataforma tenga apuestas en vivo: Se trata de la opción favorita para los amantes de las apuestas en línea.

3. Más beneficios por jugar en una plataforma: Rushbet.co es el único sitio en Colombia que cuenta con un programa de lealtad con el que se pueden ganar bonos para seguir jugando, según la recurrencia que tenga el usuario.

4. La suerte no es coincidencia: La recomendación es que no se apueste de forma pasional. Aunque un jugador no sea experto debe analizar bien los factores que pueden llevar a un resultado u otro en una competencia deportiva.

Publicidad

“Buscamos que sea una herramienta de entretenimiento, de juego responsable y que los jugadores le metan un poco de análisis a sus apuestas, que la gente en un futuro tenga el criterio de decir por qué apuesta por un equipo, por un marcador y no solo porque se es hincha”, puntualizó Calvo.