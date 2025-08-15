Contraloría alerta por brecha digital en Colombia: “No puede ser privilegio de pocos”

Desde la Contraloría General de la República alertaron de la situación de conectividad que hay en Colombia. El ente de control aseguró que el país cuenta con brechas digitales que están sectorizadas de acuerdo con el territorio.

Dentro del análisis presentado por la entidad, se encontró que hay profundas desigualdades en el acceso y uso de internet, especialmente en regiones apartadas como el Amazonas, donde una docente enseña apenas como 5Mbps de velocidad (en Bogotá se superan los 250 Mbps).

“En Colombia, la conectividad no puede seguir siendo un privilegio de pocos, sino un derecho fundamental que garantice equidad territorial, inclusión social y desarrollo humano”, afirmaron desde la Contraloría.

Usuario de internet Foto: pexeles

La Contraloría aseguró que este problema no se limita exclusivamente a la infraestructura o cobertura en el país, sino que evidencia barreras que impiden el buen desarrollo en el estudio, trabajo o incluso el acceso a servicios de salud.

“En departamentos como Vichada, Guainía y Vaupés, menos del 34,1% de los hogares cuentan con conexión a internet. A nivel nacional, más del 59% de los hogares desconectados señalan que el alto costo del servicio es la principal razón. La CGR insistió en que el acceso físico es solo un primer paso, pero no suficiente para una conectividad significativa”, afirma el reporte de la entidad.

A todo este panorama se suma la poca participación de tecnologías como la inteligencia artificial en las empresas industriales del país. De acuerdo con el reporte de la Contraloría, solo el 5,8% de las compañías de este tipo implementan IA en sus procesos y solo el 10,2% realizan analítica de datos.

“La CGR recalcó que avanzar hacia una conectividad significativa implica no solo redes robustas y tarifas asequibles, sino también acceso a dispositivos adecuados, seguridad y habilidades digitales para un uso productivo. Es decir, no basta con estar conectados: se necesita que esa conexión transforme vidas”, manifiesta el organismo.

Como respuesta a lo anterior, la Contraloría propone una agenda con todos los actores involucrados del sector digital, que incluya un rediseño de los indicadores, una creación de marcos normativos diferenciales para territorios excluidos, una consolidación de la canasta básica TIC y el hecho de que se fomente el uso productivo del internet.