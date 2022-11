Cruce de versiones entre Gobierno y Piedad Córdoba por supuesto atentado

Córdoba escribió a través de su cuenta de twitter “gracias por todo el apoyo que me han enviado, me encuentro bien. Ahora no tengo duda de que iba a ser víctima de un atentado. Con mis escoltas, rendimos versión ante la Dirección de Fiscalías de Quibdó”.

“A quienes no me quieren viva o me quieren escondida, les digo que no les daré gusto en ninguna de las dos cosas si en este país pensar diferente implica arriesgar la vida, la verdad es que no tenemos ninguna democracia”, agregó la Córdoba.

Al respecto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que no se trató de un atentado, sino de una falsa alarma de bomba.

“La exsenadora estaba en una charla precisamente en el comando de la Policía en Quibdó, al terminar esa charla la exsenadora y su escolta cruzaron para ir a su hotel y en ese momento se produjo una alarma de un artefacto explosivo que resultó falsa y que hizo que los ciudadanos corrieran en dirección hacia donde la exsenadora estaba cruzando la calle, eso generó una situación de alerta de parte de sus escoltas”, dijo Villegas.

Frente a esta versión, Córdoba escribió en Twitter: ministro ¿si fue mentira el intento de atentado, por qué estuve recluida en el comando de Policía y resguardada por todos los militares?

Escuche en este audio las siguientes noticias:

-Mediante acto administrativo, el gobierno nacional reiteró llamado a calificar servicios al brigadier general Mauricio Forero Cuervo.

-Más de 7 mil trabajadores de organizaciones sindicales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anuncian paro nacional.

-Juan Manuel Santos y el Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, decidieron postergar la protesta ciudadana en la capital de Córdoba para el domingo 3 de abril por falta de garantías de orden público.

-El presidente Nicolás Maduro anunció que consultará a amplios sectores de Venezuela para sentar una posición definitiva frente a ley de amnistía.

-La Unión Europea (UE) entregó hoy 8,2 millones de euros (unos 9,3 millones de dólares) al Ministerio de Agricultura de Colombia.