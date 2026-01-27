¿Qué tablet comprar para estudiar en 2026? Ya no tendrá que cargar el computador

El primer mes de 2026 está cerca de terminar y con ello arranca febrero, así como la temporada escolar, donde miles de estudiantes empiezan a buscar útiles y herramientas que van a necesitar a lo largo del año.

En el caso de los estudiantes universitarios, muchos ven la necesidad de contar con herramientas o artículos que les permitan hacer sus trabajos académicos con total normalidad. Entre ellos, la necesidad de contar con computadores, celulares o tabletas empieza a incrementarse. De hecho, esta última ha ganado terreno en los últimos años, siendo una de las preferidas, especialmente entre quienes estudian carreras relacionadas con el diseño.



Mejores tablets para estudiantes en 2026

El mercado de las tablets ha venido en crecimiento y hoy ofrece una amplia variedad de marcas, precios y características que buscan adaptarse a las necesidades de los usuarios. Pensando en ello, estas son algunas de las mejores alternativas para estudiantes en 2026, teniendo en cuenta su versatilidad, rendimiento y experiencia de uso.



Huawei MatePad 11.5 S 2026

Huawei MatePad 11.5 S Huawei

Se posiciona como una herramienta de alto rendimiento diseñada para optimizar el trabajo académico, ofreciendo un equilibrio entre portabilidad y potencia que recuerda a la de un computador portátil.

Para los estudiantes, uno de sus principales diferenciales está en la pantalla PaperMatte ultraclara, que reduce reflejos y fatiga visual durante jornadas prolongadas de lectura o clases virtuales. Este panel de 11,5 pulgadas cuenta con una frecuencia de 144 Hz, lo que garantiza una fluidez constante en el manejo de contenidos.



En términos de productividad y creación, se destacan los siguientes aspectos:



HUAWEI M-Pencil Pro : este stylus ofrece una experiencia natural, con más de 10.000 niveles de sensibilidad a la presión, ideal para tomar apuntes en HUAWEI Notas o realizar ilustraciones y diseños en la aplicación GoPaint.

: este stylus ofrece una experiencia natural, con más de 10.000 niveles de sensibilidad a la presión, ideal para tomar apuntes en HUAWEI Notas o realizar ilustraciones y diseños en la aplicación GoPaint. Eficiencia de nivel PC : gracias a WPS Office, permite editar documentos con una interfaz familiar y gestionar ventanas de forma similar a la de un ordenador.

: gracias a WPS Office, permite editar documentos con una interfaz familiar y gestionar ventanas de forma similar a la de un ordenador. Autonomía y conectividad: su batería de 8.800 mAh ofrece energía para toda la jornada, mientras que el sistema HUAWEI SOUND mejora la experiencia en clases virtuales y contenidos multimedia.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Cortesía Samsung

Se presenta como una solución integral pensada para potenciar el rendimiento académico mediante la combinación de inteligencia artificial y hardware sólido. Además, destaca por su compatibilidad con múltiples accesorios que amplían su funcionalidad.

Esta tablet, junto con su versión Galaxy Tab S10 Lite, apuesta por la eficiencia y la versatilidad para estudiantes:



S Pen de precisión: incluido con el dispositivo, permite una escritura fluida y natural para la toma de apuntes en Samsung Notes. Integra funciones de inteligencia artificial que facilitan la resolución de ecuaciones matemáticas escritas a mano.

incluido con el dispositivo, permite una escritura fluida y natural para la toma de apuntes en Samsung Notes. Integra funciones de inteligencia artificial que facilitan la resolución de ecuaciones matemáticas escritas a mano. Inteligencia artificial aplicada: incorpora herramientas como Circle to Search de Google para realizar búsquedas rápidas desde la pantalla y un teclado con funciones de IA que apoya los procesos de investigación académica.

incorpora herramientas como Circle to Search de Google para realizar búsquedas rápidas desde la pantalla y un teclado con funciones de IA que apoya los procesos de investigación académica. Experiencia visual y multitarea: su pantalla de hasta 13,1 pulgadas, en la versión Plus, con tasa de refresco de 90 Hz, ofrece transiciones suaves. La función Multi Window permite trabajar con varias aplicaciones de manera simultánea.

su pantalla de hasta 13,1 pulgadas, en la versión Plus, con tasa de refresco de 90 Hz, ofrece transiciones suaves. La función Multi Window permite trabajar con varias aplicaciones de manera simultánea. Resistencia y portabilidad: cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo, lo que garantiza mayor durabilidad en los desplazamientos diarios.

Este dispositivo no solo funciona como un cuaderno digital, sino también como un centro de productividad respaldado por el ecosistema de Samsung.



TCL Note A1 NXTPAPER

Representa un avance enfocado en el bienestar visual y la productividad académica. Su principal fortaleza está en la pantalla NXTPAPER Pure Display con cristal 3A Crystal Shield, que simula la textura del papel y reduce de forma considerable la fatiga ocular gracias a sus propiedades antirreflejo y certificaciones de confort visual.

Publicidad

Para la toma de apuntes y la creación de contenido, el T-Pen Pro cumple un papel clave. Este lápiz digital ofrece 8.192 niveles de sensibilidad y una latencia inferior a 5 ms, brindando una experiencia de escritura fluida. Además, integra funciones de inteligencia artificial para resúmenes automáticos, traducciones y reconocimiento de escritura. Con una frecuencia de 120 Hz y herramientas como el Lienzo Infinito, esta tablet se perfila como una aliada para el estudio y la creatividad.



Xiaomi Redmi Pad 2

Xiaomi Redmi Pad 2 Foto: Cortesía Xiaomi

Se presenta como una propuesta equilibrada de la marca china, ideal para estudiantes que buscan un dispositivo práctico y versátil tanto para el estudio como para el entretenimiento. Su pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K y tasa de refresco de 90 Hz asegura una visualización fluida, mientras que sus certificaciones de protección ocular ofrecen mayor comodidad durante largas sesiones académicas.

Entre sus principales ventajas se encuentran:



Redmi Smart Pen : un accesorio clave para la productividad, con baja latencia y mínima fuerza de activación, que permite escribir y dibujar de forma natural.

: un accesorio clave para la productividad, con baja latencia y mínima fuerza de activación, que permite escribir y dibujar de forma natural. Multitarea y conectividad: gracias a Xiaomi HyperOS 2, facilita la integración con otros dispositivos mediante funciones como el portapapeles compartido.

gracias a Xiaomi HyperOS 2, facilita la integración con otros dispositivos mediante funciones como el portapapeles compartido. Autonomía: su batería de 9.000 mAh ofrece una duración prolongada, reduciendo la necesidad de recargas constantes durante el día.

En este contexto, las tablets continúan consolidándose como una opción preferida entre los estudiantes, al ofrecer comodidad, portabilidad y herramientas que permiten dejar de lado el computador tradicional y apostar por un entorno de estudio más práctico y flexible.