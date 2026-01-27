En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Despidos DAPRE
Reunión Petro - Trump
María Fernanda Cabal
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / ¿Qué tablet comprar para estudiar en 2026? Ya no tendrá que cargar el computador

¿Qué tablet comprar para estudiar en 2026? Ya no tendrá que cargar el computador

En el caso de los estudiantes universitarios, muchos ven la necesidad de contar con herramientas o artículos que les permitan desarrollar sus trabajos académicos con normalidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad