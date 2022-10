Definidos los horarios para la Super Liga

El partido de ida no se podrá jugar el domingo 24 de enero como estaba previsto inicialmente, ya que la Policía Nacional solicitó modificar la fecha pues ese día necesita contar con todo su pie de fuerza para el desarrollo del paro nacional.



Los horarios serán los siguientes:



Partido de ida



Sábado 23 de enero



Cali vs. Nacional



Estadio: Deportivo Cali



Hora: 6:00 p.m.



Partido de vuelta



Miércoles 27 de enero



Nacional vs. Cali



Estadio: Atanasio Girardot



Hora: 7:00 p.m.