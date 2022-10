El nuevo servicio de la compañía tiene un costo de 5 dólares al mes y los usuarios podrán jugar 12 de los mejores títulos de la popular productora a través de un computador con sistema operativo Windows.

Publicidad

Algunos de los juegos que se encuentran disponibles para este servicio son Dragon Age: Inquisition, Battlefield: Hardline, Battlefield 4, The Sims 3, FIFA 15, Need for Speed Rivals, SimCity (2013), Battlefield 3 y Dead Space 3.