Ed Sheeran, entre los artistas más escuchados por las colombianas en Spotify

En el Día de la mujer, Spotify reveló el ranking de las canciones, artistas y playlist más escuchados por las colombianas.



Asimismo, dio a conocer la lista de las canciones más escuchadas por las mujeres a nivel mundial, el top de artistas femeninas por décadas y las cinco artistas femeninas a nivel mundial.



Entre los artistas escuchados por las mujeres colombianas en la plataforma digital de música, se encuentran Ed Sheeran, Silvestre Dangond y Nicky Jam.





Estas son las 10 canciones más escuchadas por las colombianas:



1. Ed Sheeran - Shape of You



2. Nicky Jam - El Amante





3. Luis Fonsi - Despacito (Feat. Daddy Yankee)



4. CNCO – Reggaetón Lento (Bailemos)

5. Zion & Lennox - Otra Vez (feat. J Balvin)

6. Danny Ocean – Me Rehúso

7. Don Omar, Zion & Lennox – Te Quiero Pa´Mi

8. Shakira - Chantaje

9. ZAYN, Taylor Swift – I Don´t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) - From "Fifty Shades Darker (Original Motion Picture Soundtrack)"

10. Anuel Aa - Sola (Remix) [feat. Daddy Yankee, Wisin, Farruko, Zion & Lennox]

Los 10 artistas más escuchados por las colombianas

1. Ed Sheeran

2. Nicky Jam

3. Silvestre Dangond

4. J Balvin

5. Carlos Vives

6. Shakira

7. The Weekend

8. Zion y Lennox

9. Luis Fonsi

10. The Chainsmokers

Las 10 canciones más escuchadas por las mujeres a nivel mundial

1. Ed Sheeran - Shape of You

2. The Chainsmokers - Paris

3. Selena Gomez, Kygo - It Ain't Me (with Selena Gomez)

4. Katy Perry - Chained To The Rhythm

5. Martin Garrix, Dua Lipa - Scared To Be Lonely

6. Julia Michaels - Issues

7. ZAYN, Taylor Swift - I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) - From "Fifty Shades Darker (Original Motion Picture Soundtrack)"

8. Ed Sheeran - Castle on the Hill

9. James Arthur - Say You Won't Let Go

10. Clean Bandit - Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

Top de artistas femeninas por décadas

1. 50s: Connie Francis

2. 60s: The Supremes

3. 70s: Donna Summer

4. 80s: Madonna

5. 90s: Britney Spears

6. 00s: Britney Spears

7. 10s: Rihanna

Las 5 artistas femeninas más escuchadas a nivel mundial

1. Rihanna

2. Katy Perry

3. Adele

4. Sia

5. Beyoncé