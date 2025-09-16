El futuro de la programación: claves para ser competitivo en la era de la IA en Colombia

La tecnología avanza a un ritmo acelerado y el rol del programador se reinventa constantemente. Con la inteligencia artificial (IA) liderando la transformación digital, es crucial que los profesionales en Colombia se adapten para seguir siendo competitivos.

Este mes se celebra el día del programador, una fecha que marca el día 256 del año, un número que simboliza la cantidad de valores que se pueden representar con un byte, la unidad básica de almacenamiento de datos.

La demanda de habilidades impulsada por la IA está transformando de manera acelerada los perfiles profesionales.

El resultado es evidente: se necesita talento, pero sobre todo habilidades concretas alineadas con las exigencias de la nueva era digital, por lo que Globant, uno de los más grandes unicornios en América Latina, explica cuáles son las habilidades de programación que más se demandarán en el futuro.



Arquitecto de IA: este rol estratégico implica diseñar sistemas inteligentes. El arquitecto de IA traduce las necesidades del cliente en objetivos claros y asegura que el criterio humano permanezca en el centro del desarrollo, garantizando soluciones éticas. Innovación y gobernanza: es vital equilibrar la creatividad con la responsabilidad. Los profesionales deben implementar políticas claras para mitigar riesgos y garantizar que las soluciones de IA sean útiles y éticas. La retroalimentación continua es fundamental para entregar soluciones eficientes y alineadas con el cliente. Ecosistemas de desarrollo: los ingenieros de software se están convirtiendo en "orquestadores de ecosistemas de desarrollo impulsados por IA". La colaboración con líderes tecnológicos globales como OpenAI, Microsoft, Google Cloud, AWS y NVIDIA es esencial para mantenerse a la vanguardia. 'Inner Sourcing': esta práctica, adoptada por empresas líderes, consiste en compartir código, recetas de prompts y buenas prácticas entre equipos. Fomentar esta cultura de colaboración interna crea una "biblioteca de conocimiento colectivo" que impulsa la innovación y la mejora continua en la organización.

De Software 2.0 a Software 3.0

La transición al Software 3.0 marca un cambio significativo: las habilidades demandadas hoy no son las mismas que hace diez años. El proceso ha evolucionado de escribir código a entrenar modelos y, finalmente, a comunicarse directamente con la máquina. Adaptarse a esta nueva era no es una opción, es una necesidad.

La inteligencia artificial, una herramienta creada por programadores, está reinventando la propia industria de quienes la desarrollan.