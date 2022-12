‘El negrito de Snap’ y su meme del supermercado que causa furor en redes sociales

“Al principio lo hice por puro desocupe porque mi papá me dejó tirado en un supermercado”, contó el joven.

‘El negrito de Snap’, como se hace llamar en sus redes sociales, ha sido protagonista de innumerables memes en los últimos días que han resultado un éxito entre los usuarios de Internet.

“Si uno la piensa mucho no queda tan bien, yo pasaba por un pasillo del supermercado y yo veía algo y decía: ¡ah esto me sirve!, entonces me tomaba la foto y ponía algo así como: ‘Tanto Suntea y yo sin ti’”, dijo.

Aseguró que el primer día incluso logró hacer 30 memes y luego le pidieron que hiciera muchos más.

“Se me ocurrían buenas ideas y subí 14, después me recomendaron subir entre una y tres por día”, afirmó.

Escuche la divertida entrevista en el audio adjunto.

