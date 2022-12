El profesor de matemáticas más famoso de la web, ganó Botón de Oro de Youtube

“Es un honor honor inmenso para mí, una gran alegría y también un compromiso gigante con la gente que sigue mi trabajo. Creo que es el primer canal de matemáticas en español que consigue el Botón de Oro, que es cuando se consigue un millón de suscriptores”, comentó el maestro.





Ríos lleva cerca de siete años siendo la solución que muchos estudiantes de colegios y universidades buscan a través de la plataforma de internet, para reforzar ciertos temas que tal vez les ha costado en las aulas de clase.

“En el 2009 yo estaba trabajando como docente en un colegio privado en Cali y en las noches como profesor universitario, y buscando apoyar a mis estudiantes fue que empecé a grabar ejercicios en video para que ellos pudieran reforzar los temas en casa”, explicó.

Sin embargo, sus clases virtuales no solo le llegaron a los estudiantes que tenía, sino a gente de todos los lugares de Colombia y el mundo. Razón por la cual se dedicó solamente a la virtualidad.

“Hace tres años suspendí mi trabajo como docente en las aulas convencionales. Yo trabajé durante 20 años como profesor en diferentes instituciones y todo eso me permitió ganar experiencias y conocimiento para transmitirlo a muchas personas por Youtube”, agregó.

Esto, debido a que descubrió un plus en la web que no tienen los salones.

“Cuando yo fui profesor presencial, a veces notaba que había estudiantes que no estaban muy interesados en aprender. En cambio en Youtube es distinto, la gente que va a buscar un tutorial mío, no es porque estaba un viernes a las 11 de la noche desprogramado y no tenía nada qué hacer, es porque necesita aprender, es porque tiene un examen o porque hay un tema que no le quedó claro en clase, entonces va a YouTube y lo refuerza”, dijo.

‘Julioprofe’ considera que “es un interés genuino el de la gente que ve mis tutoriales de Youtube” y por eso su motivación por crear más contenido para ellos.