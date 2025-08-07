El rol de los negavatios, una herramienta crucial de seguridad energética

Los negavatios representan el ahorro de energía logrado a través de la eficiencia energética, como cuando se reemplaza iluminación tradicional por luces LED. Este ahorro evita el consumo de vatios y contribuye a reducir la demanda energética y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El informe "Liberando negavatios" destaca que, si todos adoptaran iluminación LED para 2030, se podrían reducir las emisiones globales a la mitad, ahorrar más de 220 mil millones de dólares y liberar 1402 TWh de electricidad, equivalente al consumo anual de India.

Actualizar los sistemas de iluminación a LED es una medida rápida, económica y efectiva para reducir la presión sobre las redes eléctricas y contribuir a la descarbonización. Sin embargo, solo el 10% de los países han actualizado sus planes climáticos, y muchos no incluyen medidas de eficiencia energética.

En Colombia, el 78 % de los 93.2 millones de puntos de luz aún usan tecnología convencional. Una transición total a LED podría reducir 421 millones de toneladas de CO₂ al año y generar un ahorro de hasta $1,9 billones.

Signify, empresa líder en iluminación, ha reducido sus emisiones en un 60 % desde 2019 y trabaja activamente con gobiernos y organizaciones para acelerar la adopción de tecnologías energéticamente eficientes.