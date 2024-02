¿Es TikTok una aplicación peligrosa? Un análisis desde la perspectiva de la Unión Europea

La Comisión Europea abrió el lunes, 21 de febrero, una investigación formal contra TikTok para analizar si está protegiendo suficientemente a los menores y ver si está cumpliendo con los nuevos requisitos de transparencia sobre la moderación de contenidos que Bruselas exige a las plataformas digitales.

El Ejecutivo comunitario ya le pidió a TikTok información el pasado mes de septiembre para ver qué medidas estaba tomando acabo al respecto y hoy decidió abrir una investigación formal, según anunció en un comunicado.

La ley de servicios digitales que la Unión Europea aprobó el año pasado obliga a las grandes compañías de internet a garantizar que sus sistemas algorítmicos no muestras contenido dañino para los usurarios y en concreto, Bruselas quiere analizar hasta que punto la red social china genera adicciones.

Para hablar sobre la investigación que la Comisión Europea abrió contra TikTok se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Johannes Bahrke, portavoz de la Comisión, responsable de política digital de la Comisión Europea.

"Actualmente hay una nueva ley que existe para todos los servicios digitales, pero que, por supuesto, entre mayor y más grande sea el servicio, mayor va a ser la responsabilidad. Por lo que se calcula que de los 450 millones de ciudadanos que tiene actualmente la Unión Europea, más o menos unos 120 millones son usuarios de TikTok, por lo que prácticamente todos los jóvenes de Europa están en esta aplicación". Además agregó que "actualmente sí tienen algunas dudas sobre lo que TikTok puede estar haciendo para proteger a los usuarios jóvenes que están viendo el contenido, que en algunos casos el contenido puede llegar a ser dañino. La pregunta también es, por ejemplo, si este tipo de plataformas pudiera llegar a ser adictivas o no, si los menores de 13 años están haciendo usos de la plataforma. Finalmente, también hay un tema de transparencia de cómo se está manejando el algoritmo", señaló Bahrke.

La Comisión aseguró que las medidas que utiliza TikTok para verificar la edad de sus usuarios y prevenir que los menores accedan a contenido inapropiado "pueden no ser razonables, proporcionales ni efectivas".

"El último recurso si el compromiso con la plataforma no funciona, si incluso ese pago del 6 % no llegara a funcionar, la Ley de Servicios Digitales que se aprobó sí contempla, por ejemplo, una suspensión temporal de todo el servicio en la Unión Europea, pero que eso actualmente no está sobre la mesa porque es muy temprano y están apenas empezando a evaluar y haciendo la investigación. Pero también dice que aquí recordar que sí se abrió una investigación también en diciembre a la plataforma X lo que se conocía antes como Twitter y que actualmente las otras plataformas como Facebook no tienen una investigación abierta. Pero sí, se están haciendo las mismas preguntas", agregó.

Escuche la entrevista completa: