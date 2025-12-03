Estas son las novedades del Spotify Wrapped 2025: así puede ver su top

La espera terminó y, finalmente, este miércoles, 3 de diciembre, llegó el esperado Spotify Wrapped 2025, un evento que reúne a todos los amantes de la música para conocer los artistas, álbumes y canciones más escuchadas en Colombia y el mundo en este 2025, dejando, como siempre, algunas sorpresas.

Artistas como Bad Bunny, Blessd, Feid, Beéle, Karol G, Kris R, Ryan Castro, J Balvin, entre otros, estuvieron entre los más escuchados en Colombia, mientras que a nivel mundial el ritmo lo puso ‘Conejo Malo’, traspasando todo tipo de frontera para quedarse con el primer puesto a nivel global.

Así podrá ver su Spotify Wrapped 2025

Abra la aplicación de Spotify, no importa si su dispositivo es iOS o Android. Dele ‘click’ en la pestaña de ‘Wrapped’ en donde automáticamente comenzará su resumen del 2025. Descubra todas las novedades, entre esas, el Wrapped Party con sus amigos y puedan conocer sus estadísticas juntos. Comparta su Wrapped en sus redes sociales (si así lo quiere).

Estas son las novedades del Spotify Wrapped 2025

A diferencia de ediciones anteriores, esta tendrá novedades completamente nuevas las cuales hará que se más interactivo el modelo de ver toda la lista de artistas, canciones y álbumes más escuchados en todo el mundo de 2025.



Una de las principales novedades fue el Wrapped Party, en donde ahora los usuarios podrán vivir este conteo al lado de sus amigos y así comparar entre ellos sus estadísticas como un tipo de “competencia”, en donde recibirán algunos premios.

Asimismo, una carrera entre los artistas más escuchados para conocer en qué meses sonó más fuerte en comparación con otros, al igual el alcance que tuvo en su día a día su música.

para conocer en qué meses sonó más fuerte en comparación con otros, al igual el alcance que tuvo en su día a día su música. Por otro lado, los grupos sociales se sumaron y las preguntas para que usted adivine qué canción escuchó más, con base a sus propios gustos para saber qué tanto se conoce usted.

Estas son algunas novedades de esta edición del Wrapped, que, año tras año, se vuelve en uno de los principales temas de conversación.