Fundéu BBVA y Twitter se unen para promover la ortografía con #acentúate

Fundéu BBVA y Twitter pusieron hoy en marcha, con la etiqueta #acentúate, una campaña para promover la ortografía y el buen uso del idioma en las redes sociales.

El mensaje central de la campaña es que, en contra de lo que creen muchos tuiteros, las etiquetas o "hashtags" de esa red social pueden llevar tildes sin que ello sea un problema en las búsquedas, por lo que la Fundación aconseja utilizarlas y escribir, por ejemplo, #frío, #canción o #López en lugar de #frio, #cancion o #Lopez.

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ha dedicado a este asunto su recomendación diaria sobre el uso del idioma que difunde a través de las líneas de la agencia de noticias, de su página web, las redes sociales y una lista de correo con miles de seguidores.

Tanto la Fundéu BBVA como Twitter han animado a sus seguidores a participar, mediante mensajes con la etiqueta #acentúate, en esta iniciativa que pretende impulsar el respeto por la ortografía en redes.

Pocos minutos después de lanzada la iniciativa, la etiqueta #acentúate se había situado ya como la primera tendencia principal de Twitter en España.

El actor Antonio Banderas ha sido el primero de los muchos personajes y entidades populares que se han sumado a la iniciativa, en la que también participan las cuentas de Twitter la Agencia EFE y muchos otros medios de comunicación.

Muchas de las personas que escriben en Twitter creen que no pueden o no deben poner acentos en las etiquetas, ya que piensan que el sistema no las incluirá en las búsquedas o categorizaciones de tuits.

Pero no es cierto, ya que desde hace años Twitter permite a sus 316 millones de usuarios usar tildes y otros símbolos ortográficos en los hashtags, explica la red social en una nota de prensa.

Descartados los problemas de tipo técnico, "escribir adecuadamente las palabras que figuran en las etiquetas es una muestra de respeto por la buena escritura y por quienes nos leen», señala el director general de Fundéu BBVA, Joaquín Müller-Thyssen.

Añade que "este asunto concreto de las tildes en las etiquetas, aunque es importante, es solo un ejemplo, un modo de llamar la atención sobre la ortografía en las redes".

"Es casi un tópico el cuidado con el que solemos elegir nuestra foto de perfil en las redes en un intento por dar la mejor imagen de nosotros; la idea de esta campaña y de nuestro trabajo como fundación en relación con las redes es animar a poner el mismo cuidado con el uso del idioma, que es, al fin y al cabo, el vestido de nuestro pensamiento", señala Muller.

El director de la Fundación asegura que "frente a quienes mantienen un discurso apocalíptico que acusa a las nuevas formas de comunicación de contribuir a la degeneración del idioma, nosotros defendemos que suponen una gran oportunidad ya que hacen que millones de personas se incorporen al mundo de la comunicación pública y se preocupen no solo por lo que dicen sino también por cómo lo dicen, por la corrección lingüística de su mensaje". EFE