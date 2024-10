Gobierno busca inversionistas extranjeros para evitar la liquidación de WOM

Después del anuncio del desinterés en inversión y la posterior venta de la empresa de telecomunicaciones WOM, se han generado varios comentarios sobre el futuro de la misma, sobre una posible compra por parte del Gobierno o una liquidación total.

Lo cierto es que el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano , aseguró que el Gobierno nacional no comprará la compañía porque no hay recursos destinados, pero si están buscando la inversión extranjera para evitar la desaparición total, que según Lizcano, es un riesgo que el país no puede tener.

“El Gobierno está haciendo esfuerzos claves por la compañía consiguiendo inversionistas extranjeros para salvarla, hasta ahora la empresa sigue funcionando. Sin embargo, no podemos descartar el escenario de liquidación”, asegura el jefe de la cartera.

Ante esto, el ministro aseguró que también se han adelantado algunas conversaciones con las empresas de telecomunicaciones presentes en el país para encontrar alternativas de inversión y uso del espectro 5G que desde la empresa WOM no estarían utilizando.