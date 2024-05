Google Hacking: cómo protegerse del robo de información personal

Emanuel Ortiz, director de la especialización en gerencia en ciberseguridad de la Universidad EAN, explicó en diálogo con La Nube de Blu Radio en qué consiste el Google hacking y cómo se puede evitar para no ser víctimas de robo de información personal.

¿Qué es el Google hacking?

Según explicó Emanuel, Google Hacking es peligroso porque expone la información personal de los usuarios, que puede estar asociada e indexada en el motor de búsqueda, pese a que se supone que esta información es privada y solo Google tiene acceso a ella, pero puede ser atacada por ciberdelincuentes.

"Es peligroso porque finalmente la información se encuentra expuesta. Mucha de la información que nosotros tenemos relacionada con intereses, emociones, necesidades, búsqueda de perfiles y demás puede estar asociada e indexada en este gran motor de búsqueda", detalló Ortíz.

En ese sentido, explicó, los ciberatacantes pueden hackearla mediante la utilización de parámetros de búsqueda específicos, lo que les permite encontrar información sin censura o que no tiene las herramientas de privacidad adecuadas en los sitios donde se expone.

Publicidad

"No necesariamente tiene que ser un hacker, pero sí todas estas conductas pueden conducir al hacking y finalmente, lo que pueden encontrar o hallar a través de estos parámetros es información que está sin censura uno o que no tiene privilegios o no tiene herramientas de privacidad necesarias en algunos de los sitios donde se exponen", dijo al respecto.

Emanuel también expuso los perfiles de las personas que realizan el Google Hacking y los perfiles de las personas que son víctimas de este tipo de ataques: "El ciberatacante busca con una metodología que se denomina ingeniería social, una vez verifica estos perfiles o este objetivo de encontrar información abierta públicamente o puede acceder a ella de manera fácil a través del motor de búsqueda. Google permite a través de esos parámetros poderlo realizarla. Y efectivamente, lo que puede obtener el ciberatacante es información confidencial, en muchas ocasiones", reveló.

Publicidad

¿Cómo evitar robo de información personal en internet?

Finalmente, sobre cómo evitar ser víctima del robo de información personal por este método, Emanuel destacó la importancia de limpiar los historiales y minimizar la huella digital en línea, además de buscar y reportar la información sensible que se encuentre en Google, como imágenes y texto relacionado con nuestro nombre, apellidos, cédula y teléfono.

También, explicó, existe la posibilidad de denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando los datos personales son utilizados inapropiadamente.