Herramienta eliminaría 'dolor de cabeza' en municipios: alcaldías podrán prevenir deslizamientos

En las últimas semanas, las intensas lluvias han golpeado con fuerza a varias regiones del país, afectando viviendas y vías, y provocando deslizamientos de tierra en municipios rodeados de montañas y ríos. Sin embargo, una nueva herramienta tecnológica promete aliviar las preocupaciones de miles de familias que viven en zonas de riesgo: la GeoIA.

La GeoIA es una integración entre la Inteligencia Artificial (IA) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que ya empieza a implementarse en diferentes alcaldías del país. Su objetivo es anticipar desastres naturales y proteger las viviendas ubicadas en lugares vulnerables, aprovechando el análisis de grandes volúmenes de datos.



Esta tecnología previene desastres naturales

Esta herramienta cruza imágenes satelitales, información climática y registros de suelo para identificar puntos de riesgo antes de que ocurra una tragedia. De acuerdo con Deiro González, gerente de Tecnología de Esri Colombia, esta innovación transforma los mapas en sistemas capaces de “detectar patrones, inferir relaciones y proponer acciones”. En otras palabras, los mapas no solo mostrarán dónde hay peligro, sino que podrán predecirlo.

Con esta tecnología, las autoridades locales podrán identificar en tiempo real los barrios o sectores con riesgo de inundación, caída de taludes o erosión, además de priorizar las inversiones necesarias para mitigar daños.

GeoIA cuenta con más de 90 modelos de inteligencia artificial preentrenados, capaces de analizar fotografías aéreas, mallas 3D, videos e imágenes térmicas para detectar cambios en el terreno o alteraciones que puedan representar un riesgo.



Foto: Imagen creada con IA, Freepik.

Alcaldías las más beneficias: pueden prevenir deslizamientos

La llegada de la GeoIA marca un avance importante en la gestión del riesgo en Colombia, especialmente en temporadas invernales que suelen afectar a comunidades enteras. Gracias a esta herramienta, las alcaldías podrán simular escenarios de lluvias extremas y anticiparse a las emergencias, tomando medidas preventivas a tiempo.

“Los fenómenos más importantes ocurren en el territorio. Si una entidad mira el territorio para operar, ya no basta con ver; ahora hay que preguntarle al territorio lo que necesita”, explicó González.

La meta es que, con apoyo del Gobierno Nacional y de plataformas como Esri, las alcaldías integren la GeoIA en sus planes de ordenamiento territorial, permitiendo una mejor planeación urbana y una respuesta más rápida ante posibles emergencias.

En pocas palabras, la GeoIA puede salvar vidas. Su implementación no solo ayudará a reducir los daños materiales causados por las lluvias, sino que también permitirá construir ciudades más seguras, sostenibles y resilientes frente al cambio climático.