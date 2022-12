Hobbule, la aplicación para organizar hobbies

Uno de los creadores de la aplicación, el ingeniero Christian Plata, aseguró que la aplicación fue creada con el fin de facilitar los planes y actividades de las personas.

“Hobbule nace de la frustración de no poder ponerse de acuerdo con los amigos por los hobbies, y de no cumplir con las citas. Hay personas que tienen un hobbie y no tienen con quien practicarlo”, aseguró Plata en La Nube.

El ingeniero explicó que la aplicación tiene dos funcionalidades esenciales que son: crear una actividad o reunión y la otra es la de conectarse con las personas que tienen actividades en común.

La aplicación está disponible para los sistemas operativos Android y iOS, además de la página web.