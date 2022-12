Ibagué se convierte en el epicentro del Encuentro de Comunidades Digitales

de América Latina en Ibagué hasta este viernes 16 de agosto.

Publicidad

“Ibagué no estaba en el mapa digital de Colombia, era un evento que no queríamos realizar en Bogotá para no transmitir un mensaje centralista. Aquí hay un mayor reflejo de las regiones, vinieron personas de 20 departamentos, hay una representatividad mucho más importante”, puntualizó Solano.

El encuentro servirá para hablar de los cambios generados en las redes sociales y las últimas tendencias en Internet.